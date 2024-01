TORNEO NAZIONALE CALCIO GIOVANILE – CASTEL DI SANGRO – ROCCARASO

14^ Edizione del Torneo Nazionale Calcio Giovanile di Castel di Sangro – Roccaraso 25 26 27 Aprile 2024

Un torneo di calcio nazionale giovanile collaudato negli anni, in una location di prestigio quale centro Federale Territoriale di Castel di Sangro ( F.I.G.C. settore giovanile scolastico ).

L’attesa è finita tre mesi esatti al via la 14^ edizione del Torneo Nazionale Calcio Giovanile di Castel di Sangro, aperte le iscrizioni, riservato alle scuole calcio nelle categorie 2011 – 2012 – 2013 – 2014 -2015 -2016/17.

Facciamo un passo indietro grande successo della scorsa edizione, una festa nella festa, con i patrocini della F.I.G.C. del CNI Fair Play, ASI Lazio , comune di Castel di Sangro e Roccaraso, le squadre partecipanti ben 62 costituite da circa 800 atleti, provenienti da varie regioni d’Italia, tra le altre Lazio , Campania, Puglia, Sicilia e l’Abruzzo. La 13^ edizione è stata insignita del prestigioso riconoscimento da parte del Presidente del Comitato Nazionale Italiano FAIR PLAY il Dott. Ruggero Alcanterini con la seguente motivazione: ” evento dedicato alla valorizzazione dello sport come strumento di educazione al rispetto delle regole, all’amicizia, ma anche per rafforzare il messaggio dello sport come mezzo di formazione, informazione e inclusione”.

Anche in questa edizione vi sarà il patrocinio dell’ASI Lazio nella persona di Roberto Cipolletti, mettendo a disposizione staff esperienza nel settore calcio giovanile e non solo, della F.I.G.C., e nel suo trentesimo anno di nascita il patrocinio del CNI Fair Play. Per qualsiasi informazione infotorneocasteldisangro@gmail.com