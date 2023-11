In Italia sarà vietato coltivare la carne. Applausi a Lollobrigida, che incontra Prandini malgrado l’aggressione

L’Aula della Camera ha approvato il disegno di legge con 159 voti a favore

ROMA – In Italia non sarà possibile coltivare la carne. Il divieto lo stabilisce il disegno di legge approvato oggi alla camera dei Deputati, e già votato dal Senato, ‘Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali’. I voti a favore sono stati 159, contrari 53 e astenuti 34.

