MulticomunemEnte, sostiene l’iniziativa contro la violenza sulle donne

Paliano, Dalla Cantina Sinibaldi, bottiglie di vino “Cesanese del Piglio” di grande valore e significato

Il prossimo 25 novembre ricorre “La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della non violenza contro le donne. Anche il sodalizio “MulticomunicamEnte” costantemente attivo in iniziative di sensibilizzazione sociale, sostiene per l’occasione il progetto solidale- artistico-enologico di Maria Teresa Cicini, e Maria Elena Sinibaldi della Cantina Sinibaldi di Paliano, per il Centro antiviolenza “Stella Polare” dell’Ass.Risorse Donna Onlus. L’unico vino rosso con marchio DOCG del Lazio, sarà portatore di un importante messaggio contro la violenza sulle donne, infatti per l’occasione la Cantina Sinibaldi di Paliano ha prodotto delle bottiglie con un etichettatura speciale. “Per il 25 novembre” –si legge in una nota di MulticomunemEnte- “Giornata internazionale contro la violenza sulla donne”, le bottiglie di Cesanese del Piglio, produzione a KM0 della Cantina Sinibaldi, avranno delle meravigliose etichette con le opere della collezione “Donne che piangono” dell’artista M.Teresa Cicini che le ha realizzate ispirandosi al coraggio e alla forza delle Donne. Ogni bottiglia ha un costo di 12 euro e parte del ricavato sarà donato al Centro Antiviolenza “Stella Polare” di Sora. Invitiamo tutti a sostenere questo progetto. Acquistando una bottiglia si possono avere più risultati: fare un regalo con dell’ottimo Cesanese del Piglio, contribuire alla produzione di vino locale, e aiutare chi ogni giorno opera affianco delle donne vittime di violenza aiutandole a tornare libere di vivere”.