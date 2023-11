DATI BANKITALIA, CRESCE IL LAZIO

VALIANI: BENE ROCCA E LA SUA GIUNTA

“L’economia del Lazio torna a correre, la nostra regione oggi si candida ad essere locomotiva della crescita nazionale”.

Così il Segretario Regionale UGL Lazio Armando Valiani commenta i dati forniti da Bankitalia che, nel primo semestre del 2023, indicano una crescita dell’economia laziale dell’1,2 percento. Lo riporta il rapporto “L’economia del Lazio”.

Segnali positivi arrivano dal settore delle costruzioni, dal turismo da alcuni settori industriali: “Occorre rendere merito al lavoro del presidente Rocca – sottolinea Valiani – e della sua giunta che ha impostato l’amministrazione sulla base della concertazione con le organizzazioni economiche e sociali. E i risultati gli stanno dando ragione. Dopo dieci anni si registra finalmente un innalzamento della qualità di vita dei lavoratori e in generale del lavoro. Come UGL Lazio abbiamo sempre sostenuto che l’arma migliore per rilanciare il territorio regionale fosse l’ascolto delle istanze provenienti dalla società. Il presidente Rocca, attraverso l’istituzione di tavoli di concertazione su più fronti, sta concretamente attuando tale politica”.