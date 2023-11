FIERACAVALLI, Barbaro: “A lavoro sulla sostenibilità nello sport”

Roma, 8 novembre 2023“In occasione di Fieracavalli, affronteremo il percorso da seguire per la sostenibilità del CSIO Piazza di Siena del prossimo anno e di quelli a venire.

Un tema, quello della sostenibilità degli eventi sportivi che stiamo affrontando con grande determinazione: stiamo lavorando sulla applicazione di Criteri di Sostenibilità Sportiva per associare sempre più frequentemente l’ambiente allo sport, per far si che gli eventi sportivi, di qualsiasi dimensione, abbiano una adeguata e certificata sensibilità ambientale”. È quanto dichiara il Sen. Claudio Barbaro, Sottosegretario all’Ambiente e della Sicurezza Energetica che tra le sue deleghe ha anche materia sportiva. Domani 9 novembre sarà presente a Fieracavalli a Verona.

.

“La strada, per ciò che riguarda il mondo degli eventi di equitazione, l’abbiamo già aperta lo scorso settembre, quando a Roma si è svolta la tappa del Global Champions Tour. Per la prima volta l’evento ha puntato l’accento sulla sostenibilità ambientale, e dal prossimo anno fungerà da tester per quello che stiamo portando avanti per i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, ossia l’attribuzione dei criteri minimi ambientali per ogni attività produttiva”.

Dal 9 al 12 novembre, Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica parteciperà alla 125^ edizione di Fieracavalli, la più antica e prestigiosa fiera di settore internazionale. Il sottosegretario Barbaro presenzierà, venerdì 10, alla tavola rotonda del Gruppo Italiano Attacchi (ore 10.30), all’incontro con Federparchi per la firma del protocollo intesa con “Natura a Cavallo” (ore 10.45), alla conferenza programmatica di “Horse Green Experience Tour 2024” che promuove un modello esperienziale green attraverso l’utilizzo del cavallo (ore 12) e alle ore 14 all’incontro per la sostenibilità del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena.