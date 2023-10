“10/10” è il nuovo singolo di Rey-G

E’ disponibile nei digital store ’10/10′ il nuovo singolo del giovane talento Rey-G, pubblicato su etichetta Rumori Digitali di Giuseppe Fisicaro.

“Le delusioni, le persone che si sono rivelate false e soprattutto la confusione che per due anni, mi ha condizionato in ogni mia singola giornata mi hanno ispirato per questo brano. Ma è stato un bene alla fine perchè la voglia di rivalsa, per dimostrare a me stesso ciò che sono e che posso farcela, mi ha portato ad avvicinarmi al mondo della musica e a scrivere testi come questo” – racconta l’artista.

Gianmarco Regina, in arte Rey_G è un artista di Siracusa e sin da bambino si appassiona di musica. E’ sempre stato un ragazzo timido, che sta in disparte ad osservare il mondo che lo circonda. Amava guardare il comportamento degli altri e buttare giù due parole su quanto gli accadeva, fino a quando ha capito che scrivere testi poteva essere la sua strada. Da allora ha iniziato a raccontare le sue esperienze di vita.