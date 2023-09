Presto al Cardinale Matteo Zuppi la cittadinanza onoraria

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Orgoglio e prestigio per il nostro territorio”

Si rafforza sempre di più il legame tra il Cardinale Matteo Zuppi (Presidente della Conferenza episcopale italiana) ed il Comune di Trevi Nel Lazio, basato anche sull’ottimo e cordiale rapporto che intercorre tra il Sindaco l’avv. Silvio Grazioli e Sua Eminenza (nella foto) consolidato nel corso degli anni. In virtù di ciò con un comunicato il Sindaco Grazioli, ha dato notizia di un grande evento di rilevanza per il territorio trebano. “ E’ intenzione dell’Amministrazione –si legge nella nota- di conferire la cittadinanza onoraria a S.E. Cardinal Matteo Zuppi Presidente della Conferenza episcopale italiana, in virtù del fatto che vi è uno storico legame tra la famiglia Zuppi ed il nostro territorio, segnatamente gli altipiani di Arcinazzo. Proprio agli Altipiani il papà Enrico Zuppi celeberrimo giornalista dell’Osservatore Romano costruì una delle prime ville del dopoguerra realizzando successivamente la cappella funeraria presso il cimitero di Trevi. Pertanto S.E. conosce benissimo il nostro territorio e le persone che vi abitano, tant’è che anche in questi periodi in cui è impegnato non solo come Arcivescovo di Bologna, come Presidente della CEI, come importante esponente della Comunità di Sant’ Egidio ma anche per gli incarichi specifici che il Papa ha voluto attribuirgli per la ricerca della pace nella martoriata Ucraina, trova comunque sempre il tempo di celebrare ad agosto una messa agli Altipiani per mantenere vivo questo legame con il territorio. Proprio in occasione della sua ultima venuta il 19 agosto scorso, ho manifestato direttamente a S.E. la volontà di conferirgli la cittadinanza onoraria sicuro di interpretare il sentimento di tutta la comunità”.