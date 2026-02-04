𝐆𝐮𝐢𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 – 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞, 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀

Nel corso della seduta del Consiglio comunale svoltasi ieri è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Locale, che introduce significative innovazioni volte a garantire alla Città un più elevato livello di prevenzione degli illeciti e una maggiore tutela della sicurezza collettiva.
Tra le principali novità figura il 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐢 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐢 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢 (DACUR), una sorta di Daspo, che, in sintesi, attribuisce al Sindaco la facoltà di disporre l’allontanamento dal territorio comunale di coloro che non rispettano le fondamentali norme della civile convivenza.
“È stato, inoltre, istituito il 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐧𝐚𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞, strumento che consentirà alla Polizia Locale di verificare la corrispondenza tra le presenze effettive nel Comune e le residenze dichiarate. Gli amministratori di condominio saranno, pertanto, tenuti a collaborare con gli operatori di polizia, fornendo informazioni puntuali sulle persone presenti negli immobili amministrati”, evidenzia il Sindaco Mauro Lombardo.