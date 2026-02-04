mercoledì, Febbraio 4, 2026

Economia, Pace(Pd Marino): “Su politiche per famiglie, operato Meloni carente”

PRIMO PIANO
1 min.read

“Nonostante le promesse reiterate e una narrazione fatta di annunci e buone intenzioni, l’operato del Governo Meloni continua a rivelarsi carente e insufficiente sul fronte del sostegno alle famiglie e ai territori”. Lo dichiara Daniela Pace, segretario cittadino del Pd Marino-Circolo “Bruno Astorre”. “La pressione fiscale resta elevata e, nei fatti, i contribuenti continuano a pagare bollette, salute ed energia senza alcun reale alleggerimento. I nuclei familiari sono lasciati soli di fronte a costi che continuano a essere insostenibili, mentre le misure messe in campo dal Governo non producono effetti concreti nella vita quotidiana delle persone. Sul fronte dell’energia – prosegue Pace – al di là delle parole, i costi restano elevati e instabili, incidendo pesantemente sui bilanci familiari. Allo stesso modo, sul prezzo dei carburanti, non si è registrato quel calo sensibile più volte annunciato: le accise sono state semplicemente redistribuite tra benzina e diesel, con il risultato che il peso complessivo per cittadini e lavoratori è rimasto sostanzialmente invariato. Serve una politica economica seria, strutturata e orientata alla giustizia sociale, capace di sostenere davvero famiglie e territori. Il Partito Democratico continuerà a denunciare queste mancanze e a battersi per un cambio di rotta che metta al centro il lavoro, il welfare e il potere d’acquisto dei cittadini”, conclude la segretaria del Pd Marino.

