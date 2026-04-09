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Viterbo. Usura nelle PMI femminili, all’Università della Tuscia focus su prevenzione e rete territoriale

CRONACA E ATTUALITA'LA VOCE DEL LETTORENOTIZIE IN RISALTO
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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A Viterbo focus sull’usura nelle PMI femminili: prevenzione, rete territoriale e accesso al credito al centro del convegno UNITUS

Il convegno dell’8 aprile promosso da UNITUS, Rotary e Radio Tuscia Events: analisi del fenomeno e strumenti concreti per le imprese


Si è svolto martedì 8 aprile 2026, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi della Tuscia, il convegno “Usura. Un’insospettabile presenza. Percorsi di prevenzione contro l’usura nelle PMI femminili”, promosso da CUG UNITUS, Radio Tuscia Events e Rotary Club Viterbo. Al centro, l’impatto dell’usura sulle piccole e medie imprese guidate da donne e le strategie di prevenzione sul territorio.

Momento centrale della mattinata la lectio magistralis del Gen. Dott. Luigi Del Vecchio, già Generale di Brigata della Guardia di Finanza, dal titolo “Identikit di un’insidia: l’evoluzione del fenomeno usurario e le strategie di contrasto nella carriera operativa”. L’intervento ha ricostruito l’evoluzione del fenomeno usurario e gli strumenti di contrasto sviluppati nell’ambito dei reati economico-finanziari.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Del Vecchio,

«l’usura non è soltanto un reato contro il patrimonio, ma una forma di aggressione alla libertà economica e alla dignità dell’imprenditore». Il generale ha inoltre sottolineato che «la prevenzione passa attraverso informazione, consapevolezza e collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e sistema produttivo».

L’iniziativa ha puntato a evidenziare le condizioni che espongono maggiormente le PMI femminili al rischio usura, in particolare l’esclusione finanziaria e il cosiddetto “credit gap”. Ad aprire i lavori sono state la rettrice dell’Università della Tuscia, Tiziana Laureti, e la presidente del CUG, Sonia M. Melchiorre.

La sessione tecnica ha visto contributi su dati e analisi dell’accesso al credito, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ateneo, della magistratura e del sistema produttivo, tra cui CNA Impresa Donna, Piccola Industria Viterbo e Unione Italiana Forense. Presente anche il sostituto procuratore di Viterbo, Paola Conti.

La tavola rotonda, moderata da Vanessa Giraldo, ha messo a confronto mondo forense, imprenditoriale e associativo, con l’obiettivo di individuare strumenti operativi di prevenzione.

L’incontro si è concluso con l’intervento del CUG UNITUS e un momento conviviale. L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione su un fenomeno che incide sul tessuto economico locale, con particolare attenzione alla tutela dell’imprenditoria femminile.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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