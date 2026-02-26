Un altro successo per Luigi Zeno con “Pausa Caffè contro il Bullismo, con i Giovani” all’ISS Manlio Rossi Doria di Marigliano

L’attore, presto su Netflix in Minerva – La Scuola e in Rai Fiction con La Promessa di Patrizio, conquista studenti e docenti in una tappa intensa e partecipata

La tappa del format “Pausa Caffè contro il Bullismo, con i Giovani”, ideato e realizzato da Dagal Creations APS, ha registrato un grande successo presso l’ISS “Manlio Rossi Doria” di Marigliano, confermandosi come uno degli appuntamenti più coinvolgenti dell’intero percorso formativo.

Protagonista della giornata è stato Luigi Zeno, attore amatissimo dal pubblico, volto di prossime produzioni come la serie Netflix “Minerva – La Scuola” e la nuova Rai Fiction “La Promessa di Patrizio”.

La sua capacità di parlare ai ragazzi con autenticità, empatia e una comunicazione diretta ha trasformato l’incontro in un momento di forte impatto emotivo e sociale.

Il ruolo centrale della sceneggiatrice Arianna Avolio

Accanto a Zeno, un contributo fondamentale è arrivato da Arianna Avolio, sceneggiatrice del corto pluripremiato “La Linea Sottile”, opera che affronta con profondità e delicatezza proprio le dinamiche del bullismo.

Avolio, relatrice ufficiale del format, ha guidato gli studenti attraverso una riflessione narrativa e psicologica di grande valore, dando vita – con la sua scrittura – ai personaggi e alle storie che compongono l’universo di Pausa Caffè.

La sua presenza ha arricchito la tappa con una sensibilità rara e una competenza narrativa che i ragazzi hanno percepito e accolto con entusiasmo.

La consegna della Targa alla Dirigente Angela Buglione

Al termine del primo step, la presidente di Dagal Creations APS Daniela Del Prete, giornalista e ufficio stampa, ideatrice del format insieme a Luigi Zeno, ha consegnato alla Dirigente scolastica prof.ssa Angela Buglione una targa di riconoscimento con la motivazione:

“Per aver ospitato e sostenuto Pausa Caffè – Contro il Bullismo, con i Giovani con sensibilità, apertura e responsabilità educativa.”

Un gesto che sottolinea la collaborazione virtuosa tra l’associazione e l’istituto.

Del Prete ha inoltre ringraziato la Referente del bullismo prof.ssa Pia Annunziata e la prof.ssa Elda Falsetto, membri del Team Bullismo, per il loro costante impegno accanto agli studenti.

Una tappa in due momenti: la Vicepreside Sorrentino e l’intervento del dott. Claudio Belardo

La tappa si è articolata in due step distinti, entrambi molto partecipati.

Nel secondo momento, è intervenuta la Vicepreside prof.ssa Gerardina Sorrentino, che ha offerto una riflessione profonda sul ruolo della scuola nella prevenzione delle dinamiche di prevaricazione.

Accanto a lei, il relatore del format dott. Claudio Belardo, psicologo e coach, ha guidato gli studenti in un percorso emotivo e motivazionale di grande intensità.

Il suo intervento, particolarmente sentito e coinvolgente, ha fornito strumenti concreti per riconoscere e contrastare il bullismo, creando un dialogo autentico con i ragazzi.

Premiazione finale: targa di merito a Luigi Zeno

Dopo la sesta tappa del format, la presidente Daniela Del Prete, insieme al team dell’istituto, ha voluto omaggiare Luigi Zeno con una targa di merito:

“Pausa Caffè – Contro il Bullismo, con i Giovani.

Con riconoscenza a Luigi Zeno, esempio di impegno civile e sensibilità sociale a sostegno dei giovani e della cultura del rispetto.”

Un riconoscimento che celebra il ruolo centrale dell’attore nel progetto e il suo contributo umano, artistico e sociale.

Un format che continua a crescere

“Pausa Caffè” si conferma un’esperienza formativa capace di unire testimonianze, psicologia, narrazione, musica e dialogo diretto con gli studenti, affrontando temi come:

bullismo e cyberbullismo

dinamiche di gruppo

autostima e gestione emotiva

richiesta di aiuto e ascolto attivo

Un percorso che continua a raccogliere approvazione, partecipazione e risultati concreti.

Per approfondire il format

Pagina ufficiale: https://www.dagalcreations.com/pausacaffecontroilbullismo