Territorio, Confeuro: "Ok protocollo Anbi-Anci ma investire più risorse per prevenzione"

PRIMO PIANO
Territorio, Confeuro: “Ok protocollo Anbi-Anci ma investire più risorse per prevenzione”

“Accogliamo con favore la firma del protocollo d’intesa tra ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), un atto significativo che rafforza la collaborazione operativa e tecnica tra consorzi di bonifica e comuni a servizio della manutenzione e della salvaguardia del territorio”. Così Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro – Confederazione Agricoltori Europei. “Siamo di fronte a un passaggio molto importante, che va nella direzione giusta e che pone al centro obiettivi fondamentali per la sopravvivenza e la sicurezza del nostro territorio, sempre più esposto a fenomeni di dissesto idrogeologico ed eventi climatici estremi. La sinergia tra enti locali e consorzi di bonifica rappresenta uno strumento essenziale per migliorare la prevenzione, la manutenzione e la gestione delle emergenze”, prosegue Tiso. “Tuttavia – sottolinea ancora il presidente nazionale di Confeuro – è necessario ribadire con forza che agli accordi devono seguire investimenti concreti. Oggi le risorse economiche stanziate risultano insufficienti ad assicurare una tutela efficace e strutturale su scala nazionale, sia sul fronte della prevenzione sia su quello della gestione degli eventi catastrofali. Senza un adeguato sostegno finanziario da parte del governo Meloni, il rischio è che anche le migliori intese restino solo dichiarazioni di principi. Benissimo, dunque, la firma di questa sinergia tra ANBI e ANCI – conclude Tiso – ma occorre affiancare al protocollo una programmazione economico-finanziaria chiara, stabile e pluriennale, capace di tradurre in interventi concreti quanto previsto sulla carta. La sicurezza del territorio e la tutela delle comunità locali non possono più essere rimandate”.

