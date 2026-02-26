giovedì, Febbraio 26, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Giustizia, monito di Coa Napoli, Assotutela e Melillo su esame di abilitazione forense

PRIMO PIANO
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
1 min.read

COMUNICATO STAMPA

Giustizia, monito di Coa Napoli, Assotutela e Melillo su esame di abilitazione forense

“L’Avvocato Antonio Melillo, Presidente della Commissione Centrale esami avvocato per l’anno 2025/2026, e l’avvocato Carmine Foreste, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, hanno deciso di ribadire la propria posizione in merito al prospettato ritorno al precedente modello di esame di abilitazione alla professione forense, antecedente alle misure emergenziali adottate durante il periodo pandemico. “Non possiamo condividere – dichiarano Melillo e Foreste – la scelta di ripristinare integralmente un modello d’esame ormai superato, concepito in un contesto normativo e professionale profondamente diverso dall’attuale. L’esperienza maturata negli ultimi anni ha dimostrato la necessità di ripensare le modalità di verifica delle competenze, valorizzando maggiormente la preparazione concreta e l’effettiva pratica svolta dal candidato”. Secondo Melillo e Foreste, infatti, qualora si ritenesse imprescindibile “un ritorno ad un modello ispirato a quello previgente alle misure emergenziali Covid, sarebbe quantomeno opportuno introdurre una soluzione più coerente con la realtà della formazione forense attuale. Riteniamo più ragionevole prevedere due prove scritte entrambe sulla medesima materia processuale scelta dal candidato, selezionata anche sulla base del percorso di pratica forense svolto nei 18 mesi obbligatori. Le prove dovrebbero consistere nella redazione di un atto giudiziario pratico e di un parere motivato nella stessa materia. In tal modo si garantirebbe una verifica seria, tecnica e mirata delle competenze, evitando una frammentazione artificiosa delle conoscenze e premiando la specializzazione maturata sul campo”, hanno proseguito i due avvocati. Sottolineando ancora: “Tale proposta consentirebbe di coniugare rigore, coerenza formativa e aderenza alla concreta esperienza professionale dei praticanti, rendendo l’esame uno strumento realmente selettivo ma anche equo”. In questo contesto, Melillo e Foreste si associano dunque alle considerazioni espresse dal Presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato, “in merito alla necessità di valutare con attenzione una proroga dell’esame di abilitazione, al fine di garantire condizioni organizzative adeguate e tutelare i candidati in una fase di transizione normativa particolarmente delicata. L’esame di Stato per l’accesso alla professione forense – concludono – deve rappresentare uno strumento di qualificazione della futura classe forense, non un ritorno nostalgico a modelli del passato che non rispecchiano più le esigenze del sistema giustizia e del mercato professionale. Riteniamo improcrastinabile e necessario un incontro con il ministro della Giustizia Carlo Nordio”.

Previous article
Territorio, Confeuro: “Ok protocollo Anbi-Anci ma investire più risorse per prevenzione”
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Fascicolo corre nel Campionato Italiano Gran Turismo con Stratia Motorsport

SPORT pro red - 0
Si accendono i motori in vista della nuova stagione di Beppe Fascicolo. Domenica scorsa, 22 febbraio, il pilota veneto infatti ha annunciato i programmi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Territorio, Confeuro: “Ok protocollo Anbi-Anci ma investire più risorse per prevenzione”

PRIMO PIANO 0
Territorio, Confeuro: “Ok protocollo Anbi-Anci ma investire più risorse...

Andy Warhol a Ferrara: la Pop Art in mostra dal 14 marzo

PRIMO PIANO 0
Un’esperienza immersiva tra arte e cultura contemporanea Dal 14 marzo...

La storia di Anna Borsa, vittima di femminicidio, al Teatrocittà di Roma

PRIMO PIANO 0
La presentazione del libro “Avevo gli occhi belli”, inaugura...

Articoli più letti

Territorio, Confeuro: “Ok protocollo Anbi-Anci ma investire più risorse per prevenzione”

PRIMO PIANO 0
Territorio, Confeuro: “Ok protocollo Anbi-Anci ma investire più risorse...

Andy Warhol a Ferrara: la Pop Art in mostra dal 14 marzo

PRIMO PIANO 0
Un’esperienza immersiva tra arte e cultura contemporanea Dal 14 marzo...

La storia di Anna Borsa, vittima di femminicidio, al Teatrocittà di Roma

PRIMO PIANO 0
La presentazione del libro “Avevo gli occhi belli”, inaugura...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)