Sinner batte Zverev e vola in finale a Montecarlo: si scontrerà (ancora una volta) con Alcaraz

Il tennista altoatesino ha sconfitto Zverev e domani si gioca la finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo contro il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz

di Francesco Demofonti

ROMA – Sarà, per l’ennesima volta, una sfida tra Sinner e Alcaraz: Jannik Sinner si è aggiudicato la finale al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo e domani giocherà contro spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno del mondo. Quella di domani sarà una sfida tra numero uno e numero due del mondo.

Per aggiudicarsi la finale, Sinner oggi ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo) con il punteggio di 6-1, 6-4. Alcaraz, invece, ha sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-4 il monegasco Valentin Vacherot, idolo di casa del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo.

Per Sinner si tratta della prima finale in carriera a Montecarlo.

SINNER: “CONTRO ZVEREV HO ESPRESSO UN OTTIMO LIVELLO DI GIOCO”

“Credo di aver giocato bene, è stato un ottimo di inizio di partita e ho cercato di essere molto solido. Sono partito molto bene, Zverev non ha messo molte prime in campo, non aveva alte percentuali e questo mi ha sicuramente dato un po’ più di tranquillità. Poi ho cercato di rimanere abbastanza calmo mentalmente, soprattutto nel secondo set. Sentivo che avevo delle chanches, non sono riuscito a fare il break subito ma alla fine sono contento di aver vinto“. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky da Jannik Sinner subito dopo la netta vittoria (6-1, 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco) su Alexander Zverev, che gli ha permesso di staccare il pass per la finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo.

Per Sinner si tratta della prima finale sulla terra rossa del Principato. Jannik è il decimo azzurro ad arrivare in fondo nel ‘1000’ di Monaco, il secondo di fila dopo Lorenzo Musetti: l’ultimo a tornare a casa con il trofeo, nel 2019, è stato Fabio Fognini.

Dopo il successo di oggi, il 24enne di San Candido può diventare il secondo dopo Djokovic nel 2015 a vincere Indian Wells, Miami e Montecarlo nello stesso anno. Solo il serbo, Federer e Nadal erano arrivati in finale nei primi tre Masters 1000 della stagione nello stesso anno.

Ora il tennista azzurro aspetta il vincente della seconda semifinale: in campo lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.1 del mondo e campione in carica, e il monegasco, idolo di casa, Valentin Vacherot, n.23 del circuito Atp.

“Ho cercato di migliorare piano piano e di alzare il livello tutte le giornate– ha poi aggiunto Sinner- oggi ho espresso un ottimo livello di tennis, che è molto positivo partendo sulla terra e facendo subito una finale. Adesso vediamo chi sarà l’avversario: se dovesse essere Carlos sarebbe buono perchè comunque mi darebbe sicuramente un’idea prima del Roland Garros, dove devo migliorare a prescindere dal risultato e poi vediamo”.

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