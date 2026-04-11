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Al via i negoziati Usa-Iran a Islamabad, è la prima volta che si parlano faccia a faccia dal 1979

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
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Delegazioni arrivate in Pakistan per negoziare il cessate il fuoco. Teheran chiede estensione della tregua e sblocco dei fondi. Scenario ancora fragile

ROMA – È il giorno dei negoziati: a Islamabad , in Pakistan, sono arrivati i rappresentanti di Stati Uniti e Iran per avviare nuovi colloqui sul cessate il fuoco, una tregua che appare ancora fragile. I negoziati, mediati dal Pakistan, rappresentano uno dei momenti più delicati del confronto tra le due parti dall’inizio della crisi.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

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