Seychelles Nature Trail 2026: torna il grande evento di trail running a Mahé il 16 maggio



Sport, natura e avventura nel cuore dell’Oceano Indiano per la 3ª edizione della gara internazionale tra i paesaggi più spettacolari delle Seychelles

Il fascino selvaggio delle Seychelles si prepara ad accogliere nuovamente atleti da tutto il mondo: il Seychelles Nature Trail 2026 prenderà ufficialmente il via il 16 maggio 2026, segnando la sua attesissima terza edizione sull’isola di Mahé, nel cuore dell’arcipelago, dove natura incontaminata e paesaggi spettacolari fanno da cornice a una delle esperienze di trail running più iconiche dell’Oceano Indiano.

Organizzato da Tourism Seychelles, l’evento si è rapidamente affermato come uno dei momenti più iconici del calendario internazionale dello sport e del turismo esperienziale, grazie a un format unico che unisce sfida atletica e immersione nella natura incontaminata.

Il trail propone anche per il 2026 un percorso tecnico e altamente scenografico di 22 km, con un dislivello impegnativo di 1.210 metri, attraversando alcuni dei paesaggi più spettacolari dell’arcipelago di Seychelles.

La partenza è prevista da Port Glaud, per poi svilupparsi lungo un itinerario mozzafiato che toccherà Cap Ternay, Anse Major, Mare aux Cochons, Cassedent e Tomassin, prima di concludersi a Grand Anse. Un tracciato che combina costa, foresta tropicale e tratti montani, offrendo un’esperienza intensa, tecnica e accessibile a diversi livelli di preparazione.

Il Seychelles Nature Trail continua a promuovere il turismo sportivo e a valorizzare l’eccezionale biodiversità dell’arcipelago, offrendo ai partecipanti un’immersione autentica nei parchi naturali e nei paesaggi granitici delle isole.

Secondo Tourism Seychelles, l’evento sta registrando una crescente attenzione internazionale: nell’ultima edizione, circa un terzo dei partecipanti proveniva da Asia, Africa ed Europa, contribuendo a rafforzare la reputazione globale della competizione nel circuito del trail running.

La crescente domanda ha spinto l’organizzazione ad aprire anticipatamente le iscrizioni, così da permettere agli atleti di tutto il mondo di pianificare il viaggio e assicurarsi un posto, ha aggiunto l’organizzazione.

Gli appassionati di trail running sono invitati a registrarsi e a confermare la propria partecipazione al Seychelles Nature Trail 2026 tramite il seguente link: https://ilop.re/ilop-sport/seychelles-nature-trail/ .