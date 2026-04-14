AMMINISTRATIVE ARICCIA: INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE DELLA COALIZIONE PER FABRIZIO PROFICO SINDACO

Una giornata straordinaria, segnata da una partecipazione che ha superato ogni aspettativa, ha accompagnato l’inaugurazione del Comitato Elettorale e la presentazione ufficiale delle liste che compongono la coalizione a sostegno della candidatura di Fabrizio Profico alla guida di Ariccia. Un appuntamento che ha riunito cittadine e cittadini, famiglie, giovani, associazioni e realtà del territorio in un clima di entusiasmo, vicinanza e fiducia.

Un ringraziamento sentito va alle forze politiche che hanno scelto di condividere questo percorso: Alleanza per Ariccia, Alleanza Verdi Sinistra – Per Ariccia a Sinistra, Movimento Cinque Stelle e Ariccia Rinasce. La loro presenza, il loro sostegno e il loro contributo rappresentano un segnale forte di unità, responsabilità e visione comune. Una coalizione ampia, plurale, radicata nei valori della partecipazione, della giustizia sociale, della sostenibilità e della cura del territorio.

L’incontro ha mostrato con chiarezza quanto sia vivo il desiderio di cambiamento e quanto sia forte la volontà collettiva di costruire un futuro migliore per Ariccia. Le tante persone presenti, il calore degli abbracci, le parole di incoraggiamento e la passione condivisa hanno reso evidente che questo non è solo un percorso politico: è un movimento civico, un sogno che appartiene a tutta la comunità.

Il sogno di una Ariccia più giusta, più verde, più inclusiva e più attenta ai bisogni reali delle persone, continua. E continua con la forza di chi crede che la politica debba tornare ad essere servizio, ascolto, responsabilità. Continua con la determinazione di chi vuole trasformare la speranza in realtà. Continua grazie all’impegno quotidiano di una coalizione unita e di una cittadinanza che non ha paura di immaginare un domani diverso.

Oggi abbiamo acceso una scintilla. Da domani, insieme, la trasformeremo in futuro.