lunedì, Marzo 2, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Scuola, l’Istituto San Giuseppe de Merode di Roma a Didacta Italia

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Lorena Pagliaro
Author: Lorena Pagliaro
2 min.read

ROMA – L’Istituto San Giuseppe de Merode di Roma parteciperà a Didacta Italia 2026 dall’11 al 13 marzo 2026, presentando il progetto ‘Symbiotic Learning – Gestire Plusdotazioni, Normalità e Criticità nel gruppo classe attraverso l’integrazione dell’IA’, un modello pedagogico innovativo che pone l’istituto romano tra le prime realtà educative in Italia ad aver integrato in modo sistemico l’Intelligenza Artificiale nella didattica curricolare. Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere in modo concreto alla crescente eterogeneità cognitiva delle classi contemporanee, trasformando la diversità – plusdotazioni, profili nella norma e situazioni di criticità – da elemento complesso da gestire a risorsa educativa strategica. Avviato nell’ottobre 2025, il Symbiotic Learning Project non si limita all’introduzione di strumenti digitali, ma propone un modello strutturato fondato su un’alleanza triangolare tra studente, docente e Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è personalizzare l’apprendimento, valorizzare i talenti emergenti e sostenere ogni studente nel proprio percorso di crescita.


DURANTE DIDACTA UN SEMINARIO DIMOSTRATIVO DI 60 MINUTI

In un tempo in cui i giovani chiedono alla scuola riconoscimento, orientamento e strumenti per comprendere e sviluppare il proprio potenziale – si legge nella nota diffusa – il De Merode si propone come la prima scuola ad aver adottato un modello organico di integrazione dell’IA nella pratica educativa quotidiana, secondo una visione etica, inclusiva e formativa. Durante DIDACTA 2026 sarà presentato un seminario dimostrativo di 60 minuti che illustrerà, attraverso simulazioni reali, come l’interazione simbiotica con l’IA consenta di riconoscere precocemente i modi diversi di apprendere degli studenti; di personalizzare i percorsi di apprendimento; di supportare i docenti nella gestione delle dinamiche di classe; di trasformare la complessità in un’opportunità di eccellenza condivisa.
BERTI: “FAR EMERGERE IL TALENTO DI OGNI STUDENTE”

“L’Intelligenza Artificiale ci permette di leggere pattern cognitivi complessi e di aiutare i docenti a intercettare talenti che spesso restano invisibili. La tecnologia, in questo modello, non sostituisce l’insegnante, ma ne amplifica la capacità di osservazione e di cura educativa”, ha dichiarato il professor Aleardo Marco Giovannangelo, sviluppatore e coordinatore del progetto. “Gestire una classe eterogenea significa offrire sfide adeguate agli studenti più dotati e un sostegno mirato a chi incontra difficoltà. Con l’IA possiamo costruire, anche in tempo reale, percorsi adeguati per tutti, in modo tale che da una parte le plusdotazioni diventino un potenziale riconosciuto, orientato e valorizzato e dall’altra si eviti che le criticità si trasformino in disimpegno o scoraggiamento. L’innovazione non risiede nello strumento in sé, ma nella possibilità di far emergere il talento di ogni studente“, ha affermato Annalisa Berti, docente di Matematica, Tecnologia e Informatica.


CARUSO: “ECCELLENZA E FRAGILITÀ TROVINO ENTRAMBE SPAZIO E DIGNITÀ”

“La vera innovazione è pedagogica: l’Intelligenza Artificiale diventa uno strumento di equità. Attraverso l’analisi dei processi di apprendimento possiamo comprendere meglio i profili cognitivi, accompagnare i giovani nella consapevolezza delle proprie capacità e costruire un ambiente in cui eccellenza e fragilità trovino entrambe spazio e dignità“, ha dichiarato Maria Rosaria Caruso, Insegnate di Scuola Primaria, responsabile della Pedagogia e della Ricerca del progetto. “Con la partecipazione a DIDACTA 2026, l’Istituto San Giuseppe De Merode conferma il proprio impegno nella ricerca educativa e nell’innovazione responsabile, ponendo al centro la persona dello studente e la formazione integrale dei giovani, in dialogo con le sfide culturali e tecnologiche del nostro tempo”, ha concluso il Direttore, Frère Alessandro Cacciotti.

Previous article
La Polizia di Stato rende omaggio al cittadino onorario Georges De Canino
Lorena Pagliaro
Lorena Pagliaro

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

La Polizia di Stato rende omaggio al cittadino onorario Georges De Canino

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Riconosciuto il suo importante ruolo...

CONTIGLIANO – POGGIO MOIANO – ROCCA SINIBALDA

RIETI e PROVINCIA 0
CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI: TRE LE PERSONE DEFERITE ALL'AUTORITÀ...

Quando non sai perché, allora è Amore

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Non si sceglie di amare. Accade. Punto. Senza manuali,...

Articoli più letti

La Polizia di Stato rende omaggio al cittadino onorario Georges De Canino

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Riconosciuto il suo importante ruolo...

CONTIGLIANO – POGGIO MOIANO – ROCCA SINIBALDA

RIETI e PROVINCIA 0
CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI: TRE LE PERSONE DEFERITE ALL'AUTORITÀ...

Quando non sai perché, allora è Amore

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Non si sceglie di amare. Accade. Punto. Senza manuali,...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)