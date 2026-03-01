lunedì, Marzo 2, 2026

La Polizia di Stato rende omaggio al cittadino onorario Georges De Canino

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
1 min.read

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Riconosciuto il suo importante ruolo nel conferimento del titolo di “”Giusto fra i Giusti”” al Questore Giovanni Palatucci”

Questa mattina a Trevi Nel Lazio, la Polizia Di Stato di Frosinone rappresentata dal Vice Questore Vicario il dott. Raffaele Attanasi ha voluto rendere omaggio all’artista Georges De Canino, dopo il riconoscimento della cittadinanza onoraria ricevuto giovedì scorso, diventando cittadino illustre di Trevi Nel Lazio. Presente all’incontro il Sindaco l’avv. Silvio Grazioli. “Georges De Canino è un artista di fama internazionale -ha sottolineato il Sindaco Grazioli- , conosciuto non solo per le sue opere artistiche, ma anche per i suoi scritti legati alla memoria della Shoah, ed a tante figure che hanno contributo a salvare vite umane. Infatti è importante il ruolo determinante che De Canino ha avuto  per il riconoscimento avvenuto il 12 settembre 1990, quando lo Yad Vashem (il memoriale dell’Olocausto a Gerusalemme)  di Gerusalemme conferì al Questore reggente di Fiume, Giovanni Palatucci  il titolo di «Giusto tra le Nazioni», per aver salvato migliaia di ebrei dalla deportazione nazista, contributo riconosciuto dalla stessa Polizia di Stato”.  L’omaggio simbolico che la Polizia di Stato, ha voluto porgere al maestro De Canino, è stato molto toccante, perché rinnova il ricordo di tanti uomini delle forze dell’ordine (come appunto Palatucci), che si sono immolati nel salvare vite umane, in uno dei periodi più oscuri della storia, facendo onore alla divisa che indossavano ed al corpo a cui appartenevano ieri come oggi. Il maestro De Canino ha voluto a suo volte donare una delle sue opere “La Palma della Pace” dal grande significo e valore, molto attuale considerando il periodo di guerre che si sta vivendo.

CONTIGLIANO – POGGIO MOIANO – ROCCA SINIBALDA
redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

