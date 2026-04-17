SCIOPERO SANITA’ ACCREDITATA: SINISTRA ITALIANA LAZIO: ADERIAMO ALLO SCIOPERO: PARI DIGNITA’ PER I LAVORATORI E LAVORATRICI

Il Lazio è la regione che più di ogni altra ha preferito negli ultimi 10 anni affidare sempre più soldi pubblici, posti letto, servizi e prestazioni ospedaliere e territoriali ai privati accreditati.

Ospedali e case di cura private accreditate gestiscono i 2/3 delle strutture e più del 50% dei posti letto ospedalieri nel Lazio, senza però che le condizioni e l’efficienza della nostra Sanità siano migliorate.

I soldi pubblici sono serviti ad arricchire (13 miliardi di profitti) aziende e grandi gruppi sanitari privati, ma anche cooperative ed enti del terzo settore.

Eppure tutto questo è accomunato da un fatto chiaro: applicare i contratti nazionali più svantaggiosi (cosiddetti contratti pirata con paghe inferiori ai 10 € l’ora) e a determinare le condizioni di lavoro e di sfruttamento peggiori. – Così in una nota il Segretario di Sinistra Italiana Lazio, Danilo Cosentino e il responsabile Diritto alla Salute Pubblica Jones Mannino –

Per tutti questi motivi Sinistra Italiana Lazio sostiene lo sciopero di oggi affinché vengano riconosciuti e assicurati per lo stesso lavoro: pari salario, pari dignità e pari diritti a tutte le lavoratrici e ai lavoratori di tutte le figure professionali della sanità e dell’assistenza sociosanitaria, sia che lavorino nel pubblico, sia che lavorino nelle strutture private accreditate.

Supportiamo inoltre la richiesta delle opposizioni in Consiglio regionale di vincolare i pagamenti delle prestazioni all’applicazione, da parte delle Strutture accreditate, di contratti sottoscritti dai sindacati più rappresentativi.

Da come si tratta chi fa i lavori di cura si misura il grado di civiltà della nostra società e lo stato di salute della nostra Costituzione