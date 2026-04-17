Sanità: Droghei (PD), stesso lavoro stesso salario in privato accreditato

“Nella sanità privata accreditata non può esistere una disparità così evidente: a parità di lavoro, deve corrispondere lo stesso salario del pubblico”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Emanuela Droghei. -“Ancora oggi molti operatori percepiscono retribuzioni inferiori di 300-400 euro al mese rispetto ai colleghi del servizio sanitario pubblico, pur svolgendo le stesse mansioni. È una condizione che non è più accettabile”, prosegue. Non si tratta di introdurre vincoli impropri alle imprese, ma di garantire equità nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Chi opera in convenzione con il sistema sanitario deve assicurare condizioni di lavoro dignitose e omogenee”, aggiunge. È inoltre fondamentale contrastare il ricorso ai cosiddetti contratti pirata: servono riferimenti chiari ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Difendere il lavoro significa difendere la qualità della sanità”, conclude.