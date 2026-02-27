Roma – Scuola e Cybersicurezza: continua il percorso delle Buone Azioni dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia – Presentata in Senato della Repubblica la proposta per integrare la resilienza digitale nell’Educazione Civica

Presso il Senato della Repubblica un importante incontro istituzionale per la presentazione di un progetto d’avanguardia volto all’introduzione della CYBERSICUREZZA come pilastro fondamentale dell’Educazione Civica Digitale nelle scuole italiane.

La proposta nasce dalla sinergia e dall’intuizione di un gruppo multidisciplinare di eccellenza, composto dall’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA, dallo Studio Legale PALAMENGHI & LUZI, l’Associazione PONTIERI DEL DIALOGO e lo Studio di Consulenza DIGITECH.

In linea con il recente D.M. n. 183 del 7 settembre 2024, la proposta mira a elevare la CYBERSICUREZZA da semplice nozione tecnica a vera e propria competenza civica trasversale.

L’obiettivo è formare cittadini capaci di esercitare i propri diritti in modo sicuro nello spazio cibernetico, sviluppando quella “resilienza digitale” necessaria per affrontare le sfide del XXI secolo: dalla difesa dell’identità digitale (SPID/CIE) al riconoscimento delle minacce come phishing e social engineering, fino all’etica dell’Intelligenza Artificiale.

La delegazione di alcuni proponenti è stata ricevuta da un autorevole esponente del Senato della Repubblica Senatore Andrea DE PRIAMO il quale ha accolto con estremo entusiasmo e vivo interesse l’iniziativa. Durante l’incontro, è stata sottolineata l’urgenza di dotare gli studenti degli strumenti critici per navigare consapevolmente, trasformando la scuola nel primo baluardo contro il cyberbullismo e le frodi informatiche. Il Senatore DE PRIAMO ha lodato la completezza dell’approccio, che non si limita alla teoria ma propone soluzioni pratiche, come il “Decalogo sulla Sicurezza dei Social Media e dei Browser” allegato al progetto.