venerdì, Febbraio 27, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Roma – Scuola e Cybersicurezza: continua il percorso delle Buone Azioni dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia – Presentata in Senato della Repubblica la proposta per integrare la resilienza digitale nell’Educazione Civica

NOTIZIE IN RISALTOPRIMO PIANO
redazione 1
Author: redazione 1
1 min.read

Presso il Senato della Repubblica un importante incontro istituzionale per la presentazione di un progetto d’avanguardia volto all’introduzione della CYBERSICUREZZA come pilastro fondamentale dell’Educazione Civica Digitale nelle scuole italiane.

La proposta nasce dalla sinergia e dall’intuizione di un gruppo multidisciplinare di eccellenza, composto dall’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA, dallo Studio Legale PALAMENGHI & LUZI, l’Associazione PONTIERI DEL DIALOGO e lo Studio di Consulenza DIGITECH.
In linea con il recente D.M. n. 183 del 7 settembre 2024, la proposta mira a elevare la CYBERSICUREZZA da semplice nozione tecnica a vera e propria competenza civica trasversale.
L’obiettivo è formare cittadini capaci di esercitare i propri diritti in modo sicuro nello spazio cibernetico, sviluppando quella “resilienza digitale” necessaria per affrontare le sfide del XXI secolo: dalla difesa dell’identità digitale (SPID/CIE) al riconoscimento delle minacce come phishing e social engineering, fino all’etica dell’Intelligenza Artificiale.

La delegazione di alcuni proponenti è stata ricevuta da un autorevole esponente del Senato della Repubblica Senatore Andrea DE PRIAMO il quale ha accolto con estremo entusiasmo e vivo interesse l’iniziativa. Durante l’incontro, è stata sottolineata l’urgenza di dotare gli studenti degli strumenti critici per navigare consapevolmente, trasformando la scuola nel primo baluardo contro il cyberbullismo e le frodi informatiche. Il Senatore DE PRIAMO ha lodato la completezza dell’approccio, che non si limita alla teoria ma propone soluzioni pratiche, come il “Decalogo sulla Sicurezza dei Social Media e dei Browser” allegato al progetto.

da sx il Presidente Pontieri del Diaologo Dott. Andrea Fellegara, il Senatore Andrea De Priamo, Presidente ARGOS Forze di Polizia Dott.
Gianluca Guerrisi

Previous article
Musica e inclusione alla Parvula Domus: i ragazzi incontrano Andrea Sannino nel segno dell’“abbraccio”
Next article
Il fascino del dog trekking a Firenze
redazione 1
redazione 1

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Fascicolo corre nel Campionato Italiano Gran Turismo con Stratia Motorsport

SPORT pro red - 0
Si accendono i motori in vista della nuova stagione di Beppe Fascicolo. Domenica scorsa, 22 febbraio, il pilota veneto infatti ha annunciato i programmi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Il fascino del dog trekking a Firenze

PRIMO PIANO 0
Itinerari pet-friendly per scoprire la Città del Giglio a...

Musica e inclusione alla Parvula Domus: i ragazzi incontrano Andrea Sannino nel segno dell’“abbraccio”

MUSICA 0
Una mattinata tra emozioni, dialogo e agricoltura sociale nel Parco Archeologico di Pompei

“GUERRIERI DANZANTI”: LA NUOVA MOSTRA PERSONALE DI ARVEDO ARVEDI ALLA CARLO D’ORTA GALLERY DI ROMA

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Dal 5 al 28 marzo 2026, la Carlo D’Orta...

Articoli più letti

Il fascino del dog trekking a Firenze

PRIMO PIANO 0
Itinerari pet-friendly per scoprire la Città del Giglio a...

Musica e inclusione alla Parvula Domus: i ragazzi incontrano Andrea Sannino nel segno dell’“abbraccio”

MUSICA 0
Una mattinata tra emozioni, dialogo e agricoltura sociale nel Parco Archeologico di Pompei

“GUERRIERI DANZANTI”: LA NUOVA MOSTRA PERSONALE DI ARVEDO ARVEDI ALLA CARLO D’ORTA GALLERY DI ROMA

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Dal 5 al 28 marzo 2026, la Carlo D’Orta...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)