Roma – Municipio VI° le Torri , grande successo “Scuola con Legalità – Una Melodia per la sicurezza”, Associazione Argos Forze di Polizia.

Dopo il grande successo della prima edizione del Premio Nazionale Cuori D’Oro, “ donne e uomini che per le loro nobili azioni hanno lasciato un ricordo indelebile nella nostra società“, ideato e promossa dalla Presidenza Nazionale Argos Forze di Polizia, continua sensa sosta le attività e il percorso delle Buone Azioni dell’Associazione Argos Forze di Polizia.

Nella sala cinema “Antonio Cerone” del Municipio VI° Le Torri a Tor Bella Monaca, messa a disposizione dal presidente Nicola Franco, sempre attento e vicino a realtà che portano avanti eventi concreti, solidali e di assistenza verso il prossimo,presente l’assessore alle pari opportunità Chiara Del Guerra e alunni di zona con i loro docenti, come ogni anno nel mese di dicembre c’è l’evento denominato “Una Melodia per la Sicurezza” arrivati alla quindicesima edizione, con la collaborazione della Promet Impresa Sociale del presidente Laura Barbaliscia, dei Pontieri del Dialogo presidente Andrea Fellegara, l’Oasi Park di Danilo Melandri. Evento nato da un’idea dell’Associazione Argos Forze di Polizia a seguito della costituzione, all’interno della struttura associativa stessa, del Dipartimento Eventi Sociali e Spettacolo che si unisce alle finalità regolate dallo statuto.

Il Comitato non ha scopo di lucro è la principale attività è quella di organizzare eventi a tema dedicati ai familiari delle Forze dell’Ordine e cittadini, alle associazioni onlus che tutelano e sostengono persone bisognose e con gravi problemi di salute. Il Comitato, composto da appartenenti alle Forze di Polizia nazionali e anche internazionali e personale associato, è l’organo di coordinamento, consulto e organizzazione dell’evento in programmazione.La Presidenza sovraintende e indirizza ogni attività degli eventi che sono promossi dalla delibera del Comitato e relaziona le attività con le Istituzioni. L’Ufficio Stampa cura le relazioni con testate giornalistiche, emittenti televisive e radiofoniche relative agli eventi in calendario. L’Ufficio Prenotazioni regola e concerta gli ingressi alle kermesse deliberate e calendarizzate dal Comitato.

L’edizione del 2010 de “Una Melodia per la Sicurezza” è stata decorata dalla medaglia conferita Presidente della Repubblica Italiana.

In questa edizione vi è stato inoltre, il nono appuntamento SCUOLA con LEGALITA‘ il percorso educativo e formativo, appuntamento da programmare di volta in volta ideato e promosso dal Dipartimento Nazionale Cultura e Attività Sociali dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA, portare nelle scuole romane e non solo, per stimolare giovani studenti alla cultura della legalità e dell’educazione civica, con le dovute attenzioni che bisogna mettere in pratica nella vita quotidiana, avvalendosi di esempi pratici, adoperando un linguaggio semplice e diretto, proprio a misura di bambino. Il percorso formativo sarà arricchito dalla preziosa collaborazioni delle istituzioni e dei colleghi dei Corpi di Polizia, sempre disponibili alle attività di sostegno promosse dalle associazioni.

In questa occasione presente la Guardia di Finanza, Provinciale di Roma – Compagnia Ciampino – Sezione Operativa –Squadra Cinofili guidata dal Comandante di Squadra l’istruttore cinofilo Maresciallo Capo Petrella Berardo, dai conduttori cinofili Vice Brigadiere Gasparri Alessandro, e dall’Appuntato Scelto Q.S. Mauro Paolo, i quali hanno illustrato magistralmente professionalmente con un linguaggio a misura di bambini le attività della Guardia di Finanza, in particoloare le attività operative della Squadra Cinofili, dimostrazione pratica tramite i loro cani, con l’attenzione e la gioia di tutti i bambini presenti e non solo, contribuendo con il loro operato alla diffusione dei valori di legalità, educazione civica, responsabilità sociale e del giusto vivere. Per l’occasione il presidente Nazionale Guerrisi e il Vicepresidente Nazionele Zilli dell’Associazione Argos Forze di Polizia hanno consegnato la “Palma D’Argento” con decreto nazionale e medaglia a corredo alla Squadra Cinofili.

Presenti all’evento per la gioia dei bambini i clownsmile figure che hanno il compito di generare sorrisi e trasmettere i valori sociali della vita quotidiana, promuovere la cultura del rispetto delle regole e di condotta, utilizzando la “burloneria” e “comicità” di contatto tipica dei Clown. Le figure del CLOWN in ARGOS di questo ambito sono rappresentate da soci aderenti all’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA, Vincenzo Ruocco, Andrea Cannistraci, Francesco Lenti con la regia di Franco Antonelli che hanno eseguito formazione e istruzione sul come gestire le attività aggregative e specifiche di settore nella semplicità di gesti e disponibilità personali che arrivano dal cuore e dalla cura del prossimo. Vi è stato inoltre percorso no bullying curato da Roberto Latini e Andrea Fellegara soci Argos Forze di Polizia. Alla fine l’immancabile Babbo Natale che ha donato regali e dolcini a tutti i presenti.

Foto a cura di : Paola Caputo Photography