Roma. Istituzioni, giuristi e accademici a confronto su futuro professione forense

“Il prossimo 21 aprile all’Università Niccolò Cusano un confronto istituzionale di alto profilo sul futuro della professione forense.

Si terrà il prossimo 21 aprile 2026 alle ore 10:00, presso l’Aula Magna dell’Università Niccolò Cusano, il convegno dal titolo “Tra rigore e futuro: il destino dell’esame forense”, appuntamento di rilievo nazionale dedicato all’analisi delle prospettive evolutive dell’accesso alla professione legale. L’iniziativa si propone come un momento di confronto qualificato tra istituzioni, accademia e professione, in una fase cruciale per il sistema giustizia, sempre più chiamato a ridefinire criteri, strumenti e finalità dell’abilitazione forense.

Di assoluto rilievo la presenza di figure apicali del panorama istituzionale e giuridico, tra cui il Magistrato Valerio De Gioia, Consigliere di Corte d’Appello e consulente della Commissione bicamerale sul femminicidio; il Rettore dell’Università Niccolò Cusano, Prof. Fabio Fortuna, che aprirà i lavori; l’Avv. Antonio Melillo, Presidente della Commissione Centrale dell’Esame di Avvocato 2025/2026 presso il Ministero della Giustizia; la Dott.ssa Annalisa Imparato, Procuratore della Repubblica; la Dott.ssa Irma Conti, membro del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale; l’Avv. Antonino Galletti, Consigliere Nazionale Forense; e il Prof. Giovanni D’Alessandro, membro della Commissione esame magistratura. Arricchiscono ulteriormente il parterre dei relatori personalità di elevato profilo tecnico e scientifico, tra cui l’Avv. Nicholas Esposito, Consigliere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Dott. Raffaele Di Ruberto, Giudice Tributario e Vice Presidente di Sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma; l’Avv. Giovanni Romano, già membro della Commissione Centrale esame avvocato; il Dott. Maurizio Villari, già Sostituto Procuratore Generale presso la Procura di Napoli; l’Avv. Emilio Longobardi, Segretario nazionale CUGOP – Confederazione Unitaria Giudici Onorari di Pace; il Prof. Giuseppe De Genio, ordinario di diritto costituzionale; il Prof. Vasco Fronzoni, componente di sottocommissione esame avvocati presso la Corte d’Appello di Napoli; il Prof. Luca Longhi, membro di sottocommissione esame avvocati; il Prof. Alfonso Maresca, dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; l’Avv. Flavio De Nicolais, Presidente di Commissione esame avvocato presso la Corte d’Appello di Napoli; l’Avv. Giuseppe Ricci, Vice Presidente della Provincia di Benevento; l’Avv. Antonio Nucera, docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Tor Vergata; l’Avv. Carlotta Toschi, Presidente di Commissione giuridico-economica CONI Emilia-Romagna e giudice sportivo; l’Avv. Luigi Vingiani, Segretario nazionale della Confederazione Giudici di Pace; nonché il Prof. Paolo Sossai, della Scuola Internazionale delle Maxi Emergenze (MEDIS). Di particolare interesse l’intervento conclusivo dell’Avv. Domenico Condello, Direttore della Scuola Forense Foro Europeo, che offrirà un contributo di alto profilo sulle dinamiche evolutive della formazione e dell’accesso alla professione.Nel corso del convegno verranno affrontati i principali nodi critici e le possibili linee di riforma, con particolare attenzione al necessario equilibrio tra rigore selettivo e apertura al cambiamento, nella consapevolezza che la qualità dell’accesso alla professione rappresenta un elemento determinante per la credibilità dell’intero sistema giudiziario.

L’evento sarà ripreso e trasmesso dall’agenzia Eurocomunicazione, con la presenza del Direttore Giovanni De Negri, a conferma della rilevanza mediatica e dell’interesse pubblico suscitato dal tema. La moderazione dei lavori sarà affidata a Fabio Camillacci e Livia Ventimiglia, del Cusano Media Group.L’incontro si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il ventennale dell’Università Niccolò Cusano (2006–2026), confermando il ruolo dell’Ateneo quale crocevia privilegiato tra sapere accademico e responsabilità istituzionale.“La riflessione sull’esame forense non può più essere rinviata – dichiara il Dott. Michel Emi Maritato, componente del Comitato Tecnico del convegno –. È il momento di costruire un modello che sappia coniugare serietà, merito e accessibilità, offrendo prospettive concrete alle nuove generazioni di giuristi.”La partecipazione rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto per operatori del diritto, praticanti avvocati e studenti.