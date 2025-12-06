Ponte dell’Immacolata, quali sono le destinazioni preferite? Ecco la lista

Londra è la capitale europea più gettonata, mentre in Italia spopola l’Alto Adige, da Bolzano a Merano passando per Brunico

ROMA – Da sempre il Ponte dell’Immacolata 2025, Il week end lungo di dicembre prima delle vacanze di Natale, viene sfruttato per una piccola vacanza anticipata, alla scoperta di una nuova città, per visitare i mercatini di Natale o per godere di un bel paesaggio innevato. Ma quali sono le località più gettonate? Holidu, la piattaforma di case e appartamenti vacanza, ha creato una classifica delle 30 destinazioni più ricercate dagli italiani per questo Ponte dell’Immacolata 2025.

LE CITTÀ DESIDERATE

Londra guida la classifica delle destinazioni più cercate per il Ponte dell’Immacolata 2025, con un prezzo medio di 265 euro a notte. Parigi si impone al secondo posto grazie al suo fascino intramontabile e a una tariffa media di 261 euro, mentre Colmar, capitale dell’Alsazia del Natale, conquista la terza posizione con 357 euro, la seconda cifra più alta dell’intera classifica. In quarta posizione troviamo Strasburgo (322), altra perla alsaziana celebre per i suoi mercatini incantati. Chiude la top 5 Bolzano (240), prima destinazione italiana in classifica, con i suoi suggestivi scorci montani, l’atmosfera altoatesina e, in questo periodo, i tipici mercatini di Natale. Al sesto posto c’è Brunico (265.5), seguita da Merano (228) in settima posizione, entrambe località ideali per una vacanza invernale. L’ottava piazza va a Vienna (203), mentre Montepulciano, autentico gioiello toscano, si piazza al nono posto con 209. A chiudere la top 10 c’è Edimburgo a 307, unica britannica oltre Londra a comparire in alta classifica.

LE REGIONI PIÙ GETTONATE? DOMINA IL TRENTINO-ALTO ADIGE

Il Trentino-Alto Adige domina il panorama nazionale con il maggior numero di destinazioni tra le prime trenta in Italia, precisamente 12, rappresentato da ben cinque mete nella top 10: Bolzano in 5a posizione, Brunico al 6° posto, Merano al 7°, Montagna in 11a e Ortisei in 12a. Presenze che confermano il fascino invernale e l’attrattiva delle Dolomiti nel periodo di Natale. Due destinazioni per la Toscana con Montepulciano (9a posizione) e Firenze (14a), due mete iconiche che mescolano arte, gusto e paesaggi collinari. Altre 3 le regioni con una meta ciascuna in graduatoria: Livigno (16a) rappresenta la Lombardia offrendo neve e shopping duty free. Courmayeur per la Valle d’Aosta occupa la 29a posizione, mentre Imperia per la Liguria si trova in 27a posizione, ulteriore perla costiera nella classifica dominata da mete alpine e cittadine d’arte.

QUALI LE METE ESTERE PIÙ AMATE? GLI ITALIANI SCELGONO LE GRANDI CITTÀ EUROPEE

Come di consueto per il Ponte dell’Immacolata, le località nazionali dominano la classifica con 17 destinazioni su 30 all’interno dell’Italia. Tuttavia, la presenza di mete internazionali è ben marcata, con 13 località distribuite tra grandi centri e incantevoli borghi natalizi. Tra le nazioni estere, la Francia si distingue con ben 6 località: oltre a Parigi anche Colmar (3a), Strasburgo (4a), Riquewihr (18a), Turckheim (meta affascinante e ferma nel tempo, 22a) e Chamonix-Mont-Blanc (15a). Un predominio che sottolinea il fascino natalizio dell’Alsazia e delle Alpi francesi. Seguono il Regno Unito con Londra (1a) ed Edimburgo (10a), l’Austria con Vienna (8a), e la Germania, rappresentata da Monaco di Baviera in 21a posizione. Dublino conferma la sua popolarità dalla cima dell’Irlanda, piazzandosi 25a. La Spagna si affaccia con Barcellona alla 23a posizione. Anche la Svizzera trova spazio, con Sankt Moritz in 26a posizione, destinazione dall’anima alpina e raffinata.QUAL È LA DESTINAZIONE PIÙ COSTOSA?

La località più cara in assoluto è Selva di Val Gardena, che domina con una media di 440 euro a notte, sui candidi pendii dolomitici dell’Alto Adige. Segue Colmar (357), incastonata tra mercatini fiabeschi e facciate colorate. A completare il podio c’è Montagna, raffinata località altoatesina (352). Quarta Livigno con 330, mentre Ortisei chiude la top 5 delle più esclusive con un prezzo medio di 328. Tutte mete ideali per chi cerca sport invernali e atmosfera unica. Sul versante opposto, le località più accessibili sono perfette per chi desidera risparmiare senza restare a casa. Barcellona, molto cara in altri periodi dell’anno specialmente a metà agosto, nella stagione invernale risulta invece essere la più economica in assoluto con 196 euro, seguita da Turckheim, incantevole borgo alsaziano, a 200 a notte. Vienna e Chamonix-Mont-Blanc condividono la stessa fascia tariffaria di 203, mentre Firenze, unica italiana tra le più convenienti, chiude la cinquina con 204. Un’opportunità d’oro per chi vuole viaggiare contenendo i costi!

