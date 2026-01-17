RIETI: TROVA UNA CARTA DI CREDITO E LA USA PER FARE ACQUISTI: DENUNCIATA DAI CARABINIERI.

I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno denunciato in stato di libertà una donna di 54 anni, residente nella provincia di Rieti, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile del reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante.

L’attività investigativa ha preso avvio dalla denuncia presentata da una ragazza di origini straniere presso il citato Comando dell’Arma, relativa all’utilizzo non autorizzato della propria carta di credito, della quale non era certa se avesse subito il furto o se l’avesse smarrita.

Attraverso il portale online dell’istituto bancario emittente, l’interessata aveva infatti riscontrato alcune transazioni effettuate senza il suo consenso presso diversi esercizi commerciali della città.

Ricevuta la denuncia, i militari hanno immediatamente avviato gli accertamenti, recandosi presso i punti vendita interessati per acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Dall’analisi dei filmati, incrociati con gli orari dei pagamenti illeciti, è stato possibile individuare la persona che aveva effettuato gli acquisti con la carta smarrita.

Le successive attività investigative hanno consentito di identificare l’autrice dei fatti in una donna di 54 anni, poi denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.