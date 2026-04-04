RIETI: SOLIDARIETÀ IN CORSIA, I CARABINIERI DONANO UOVA DI PASQUA AI BAMBINI DEL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE “SAN CAMILLO DE LELLIS”

In occasione delle imminenti festività pasquali, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha donato delle uova di cioccolato, personalizzate con lo stemma araldico dell’Arma, ai piccoli pazienti ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Camillo de Lellis” di Rieti.

L’iniziativa di solidarietà, già intrapresa con successo alcuni anni fa, è stata riproposta quest’anno grazie alla preziosa disponibilità e alla preventiva autorizzazione della Direzione Generale dell’ASL e del Primario del Reparto. L’obiettivo dei militari è stato quello di regalare un momento di gioia, spensieratezza e dolcezza ai bambini costretti a trascorrere questo periodo di festa all’interno della struttura sanitaria.

I fondi per l’acquisto delle uova pasquali sono stati interamente raccolti attraverso una donazione volontaria che ha coinvolto i Carabinieri dell’intero Comando Provinciale. La consegna è avvenuta in data odierna alla presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Rieti, Maggiore Salvatore Beneduce, unitamente al Comandante della locale Stazione, Luogotenente carica speciale Vincenzo D’Ippolito, e a una rappresentanza di militari del Comando Provinciale, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione.

Un gesto di generosità che ha guardato anche all’interno della famiglia dell’Arma: la restante parte dei fondi raccolti è stata infatti devoluta all’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri), l’ente morale che da decenni si impegna nell’assistenza agli orfani e alle vedove dei Carabinieri deceduti.

A tutti i bambini, alle loro famiglie e all’intero personale sanitario dell’ospedale giungano i più fervidi e affettuosi auguri per una serena e Santa Pasqua da parte di tutti i Carabinieri di Rieti.