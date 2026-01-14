Riccardo Alberto Mangiacapra a Casa Sanremo Writers 2026

Riccardo Alberto Mangiacapra sarà tra gli autori presenti a Casa Sanremo Writers 2026, la prestigiosa rassegna letteraria che si svolge all’interno di Casa Sanremo, nel cuore della settimana del Festival della Canzone Italiana.

L’autore Riccardo Alberto Mangiacapra sarà tra gli autori presenti a Casa Sanremo Writers 2026, lo spazio dedicato alla valorizzazione della narrativa contemporanea e al dialogo tra scrittori, pubblico e operatori del settore, in cui presenterà il suo nuovo romanzo La tela di Archimede, edito da Spirito Libero Edizioni.

“La tela di Archimede” è un romanzo intenso e stratificato che racconta un lungo viaggio a ritroso nella memoria del protagonista, fatto di immagini indelebili, relazioni complesse e ferite mai rimarginate.

Nato da una relazione clandestina, Archimede cresce con il marchio di “ù bastaddu”, un appellativo che segna profondamente la sua identità e condiziona le sue scelte di vita. La sua straordinaria abilità con i numeri, proprio come il matematico da cui prende il nome, diventa il suo salvacondotto per fuggire da una terra aspra e da una famiglia ostile.

Dalla Sicilia a Milano, fino a Londra, il protagonista rinnega le proprie origini nel tentativo di affrancarsi da un destino che ha imprigionato prima la madre e poi la nonna. Dopo essersi affermato negli studi e nel lavoro, un evento drammatico lo costringerà a tornare nella sua terra natia, rendendo impossibile ignorare il dolore subito. È in questo momento che Archimede “tesse la sua tela”, dando forma a un riscatto a lungo atteso.

Il romanzo si apre con una narrazione coinvolgente che segue due amici italiani trasferitisi a Londra per inseguire il successo nel mondo della finanza. Lo stile è diretto e realistico, capace di restituire con autenticità le ambizioni, le fragilità e le contraddizioni di chi tenta di emergere in un contesto competitivo e spietato.

Accanto al protagonista, il personaggio di Roberto – segnato da un’infanzia difficile nella periferia di Palermo – incarna con forza il tema della redenzione personale. Particolarmente significativa è l’ambientazione londinese, descritta con attenzione nei suoi contrasti tra il lusso della City e la multiculturalità dei quartieri popolari, che diventa lo sfondo ideale per una riflessione più ampia sui temi dell’identità, dell’appartenenza e dello sradicamento. I protagonisti non sono semplici emigrati in cerca di fortuna, ma uomini alla ricerca di un “centro di gravità permanente”, sospesi tra passato e futuro, memoria e desiderio di rinascita.

La partecipazione di Riccardo Mangiacapra a Casa Sanremo Writers rappresenta un importante riconoscimento per un’opera capace di coniugare introspezione psicologica e racconto sociale, perfettamente in linea con lo spirito della rassegna, che promuove la cultura come strumento di confronto, crescita e consapevolezza.

Sinossi:

Oggi Londra, la City e una moglie dagli occhi a mandorla al fianco. Ieri Milano, gli studi e altri amori, fino a tornare indietro a una Sicilia che profuma di zagare e polvere da sparo. Fuori piove e Archimede ripensa a quel sole per scaldarsi il cuore. Nato da una relazione clandestina, sarà per sempre ù bastaddu. Un lungo viaggio a ritroso nella memoria lo conduce a fare i conti con il male subito e con la necessità di tessere, finalmente, la propria tela di riscatto.

Riccardo Alberto Mangiacapra nasce a Civitavecchia l’11 marzo 1959. Dopo gli studi universitari, alla fine degli anni Settanta entra nel mondo dell’informatica, fondando e gestendo diverse società di progettazione software e distribuzione hardware. Parallelamente coltiva la passione per la scrittura. Le sue poesie sono presenti in numerose antologie; nel 2021 viene inserito nell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei. Nel 2023 pubblica il suo primo romanzo La Linea Gialla; nel 2025 esce La tela di Archimede, suo secondo romanzo, edito da Spirito Libero Edizioni.