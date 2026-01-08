Rai, Paralimpiadi: Severini, Cucci e Mannoni annunciano la partenza di “Oancheno…Stravinco per la Vita”

“La squadra di OancheNo sta preparando il talk per le paralimpiadi Milano-Cortina”. Così in una nota congiunta i conduttori Paola Severini Melograni, Italo Cucci e Maurizio Mannoni annunciano la trasmissione quotidiana, in onda su Rai 2, dal 7 al 14 Marzo, subito dopo il primo tg 2 della mattina, intorno alle 8,30, che si chiamerà, come per le scorse edizioni “Oancheno…Stravinco per la Vita”. “Ed è la vita – prosegue la nota – nella sua bellezza e complessità che ci spinge a chiedere al presidente di Milano-Cortina Giovanni Malagò di dedicare queste gare ai ragazzi di Crans-Montana (dove Tomba coglieva vittorie sulle nevi del Vallese), per i giovani che hanno perso la vita e per quelli che avranno una vita diversa a causa della tragedia (alcuni di loro erano promesse dello sport. OancheNo – conclude – rappresenta il punteruolo che scalfisce le cortine dell’indifferenza e che aiuta il cambiamento della percezione della sofferenza e del dolore in consapevolezza e dove possibile, voglia di cambiamento. Per questo motivo, anche una dedica è importante”.