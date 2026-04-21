Parata di vip all’anteprima di “On board”

Si è svolta con successo nella prestigiosa cornice del Th Carpegna Palace Hotel di Roma la presentazione ufficiale del progetto “ONBOARD”. L’evento targato Mcm Agency & Cruisevent in collaborazione con Grimaldi Lines è stata una prestigiosa serata di gala all’insegna del glamour.

In occasione del lancio ufficiale del progetto presentato da Anthony Peth, sono intervenuti gli ideatori Manuel Conte ed Emmanuele Ferroro e in rappresentanza di Grimaldi Lines la dott.ssa Allegra Bartolucci; Emozionati i Testimonial del progetto, Raffaella Ligorio e Stefano Tediosi, che insieme ad un team di influencer e digital manager dello spettacolo e della comunicazione hanno postato sin dalle prime immagini dello spot, storis sui social e post sulla location da sogno dove si è svolta la presentazione ufficiale, diventando virali in poche ore. Raggiante in abito lungo nero Matilde Brandi protagonista insieme a Manuel Conte del format TV nel quale racconteranno i momenti più curiosi della manifestazione per gli appasionati che seguiranno da casa l’iniziativa.

A sfilare sul red carpet Milena Miconi, Giulio Carotenuto, Valentina Pesaresi, Cristian Forti, Marco Raffaelli, Francesco Chiofalo, White King, Alessandro Roncaccia, Elisabetta Viaggi, Omer Elomari e Rasha Younes, Fernanda Barros, Mattia Caruso, Mirko Di Giulio, Dayiila Arnaud, Domenico Guerra, Alessandro Tedesco, Pier Marco Vellitri in arte Marcolino, Conny Caracciolo, Elena Russo, Grazia Pitorri, Paolo D’amico, Michelle Maria Castiello, Luchy Jonh, Perla Monsè, Ciro Mele, Iolanda Gurrieri, il regista Alessandro Alicata e tanti altri.