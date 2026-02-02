Opportunità di carriera nell’hôtellerie di lusso: Villa di Piazzano al TFP Summit di Roma

Un’occasione unica per entrare in una realtà storica e di eccellenza nel settore dell’ospitalità

In occasione del TFP Summit (Turismo Formazione Professioni Summit) di Roma, in programma il 12 febbraio 2026 presso l’Hotel Bettoja Massimo D’Azeglio, Villa di Piazzano 5*L, storica dimora rinascimentale immersa nella suggestiva campagna tra Toscana e Umbria e orgoglioso membro di Small Luxury Hotels of the World, parteciperà al recruiting day dedicato ai professionisti dell’ospitalità, offrendo un’occasione unica per incontrare figure di valore del settore, presentare la filosofia di eccellenza dell’hotel e proporre opportunità di carriera in un contesto esclusivo dove tradizione, qualità e innovazione si fondono nell’arte dell’accoglienza.

Villa di Piazzano è alla ricerca di figure che condividano una visione dell’accoglienza fondata su qualità, cura del dettaglio e rispetto delle persone, valori che da sempre caratterizzano l’identità della struttura Le posizioni aperte interessano i reparti di cucina, sala, front office e housekeeping, con particolare attenzione ai ruoli operativi che incidono in modo diretto sull’esperienza dell’ospite: chef de rang, capi partita, commis di cucina, addetti al ricevimento e pasticceri.

L’hotel ricerca professionisti con una solida base tecnica, ma soprattutto con attitudine al lavoro di squadra, senso di responsabilità, sensibilità verso la qualità e desiderio di crescita professionale. Precisione, capacità organizzativa e apertura al confronto sono elementi chiave, insieme alla volontà di inserirsi in un contesto esigente ma equilibrato, dove l’eccellenza nasce dal lavoro condiviso.

Particolare attenzione è rivolta quest’anno alla cucina guidata dallo Chef Gabriele Corrias. Villa di Piazzano ha deciso di investire in modo mirato sulla pasticceria, ricercando un Pastry Chef di elevate competenze, figura strategica chiamata a contribuire attivamente all’identità gastronomica della Villa. Sono richieste una preparazione tecnica strutturata, grande attenzione alla materia prima, capacità organizzativa e una visione contemporanea della pasticceria, elegante e coerente con lo stile della casa, oltre a spiccate doti di collaborazione e dialogo con la cucina.

“Lavorare con noi significa entrare in una realtà indipendente che investe sulle persone nel lungo periodo, valorizzando i collaboratori, promuovendo crescita professionale e creando un ambiente in cui equilibrio, rispetto e qualità del lavoro sono al centro di ogni esperienza.”, sottolinea Alessandra Wimpole proprietaria e direttrice della struttura.

Accanto a percorsi di crescita professionale, Villa di Piazzano pone grande attenzione alla sostenibilità del lavoro, intesa come equilibrio, rispetto dei ruoli e qualità dell’ambiente operativo. Per questo motivo, l’hotel attiva piani di welfare aziendale strutturati, nella convinzione che il benessere delle persone sia una condizione imprescindibile per offrire un’ospitalità autentica e di alto livello.

La partecipazione al TFP Summit di Roma rappresenta un’occasione imperdibile per chi è in cerca di nuove opportunità professionali nel settore dell’ospitalità. Sarà l’occasione per incontrare i rappresentanti di Villa di Piazzano 5*L, scoprire da vicino la filosofia dell’hotel e confrontarsi con chi ogni giorno lavora per coniugare tradizione, innovazione e centralità delle persone, offrendo percorsi di crescita concreti e stimolanti.