WORLD OF DANCE ROME 2026MIGLIAIA DI BALLERINI PROVENIENTI DA TUTTA EUROPA SI SFIDANO SUL PALCO DI DANZE URBANE PIÙ PRESTIGIOSO D’ITALIA PRONTI A INVADERE IL LITORALE ROMANO.

Dopo l’incredibile energia dello scorso anno, World of Dance Rome torna al PalaPellicone di Ostia (Roma) per la sua undicesima edizione con la direzione artistica di Andrea Alemanno, per tre giornate intense tra workshop, battle, competizioni coreografiche, showcase e ospiti speciali. Tre giorni per un evento imperdibile.

Si parte il giorno 24 aprile con il workshop ufficiale con i giurati internazionali, l’occasione per studiare con alcuni dei presenter più importanti da tutto il mondo: SHAUN EVARISTO (USA), DAVID COTTLE (UK), SAB MCCARTHY (UK), CARLOS GANDIA (SP), MARIO GLEZ (SPA). Il workshop si svolgerà

presso la stupenda struttura del Molinarti Art Center a Roma.

Si prosegue il 25 e 26 aprile con due giornate di competizione ed energia pura presso il Palapellicone di Ostia: Le migliori crew e i ballerini più talentuosi dall’Italia e dall’estero, si sfideranno per conquistare il titolo e guadagnarsi l’accesso al WOD Summit 2026 a Los Angeles portando il proprio talento sul palcoscenico internazionale più ambito.

World of Dance è aperto a tutti gli stili di danza, includendo assoli, duo trio, quattro e crew sia per categorie studio, ovvero scuole di danza, che professionali.

Nelle categorie Team ogni crew, composta da almeno cinque ballerini, che parteciperà potrà poi prendere parte al World of Dance Summit, a prescindere dalla posizione finale in classifica.

Durante la giornata del 26 aprile si svolgerà anche la Battle Freestyle organizzata da MyDa Dance

Studio che vedrà in giuria: Ukay, Short-e, Lil Zoo e Dikilla.

I biglietti del pubblico per i giorni 25 e 26 aprile, per assistere ad uno spettacolo unico, sono

acquistabili online sul sito www.vivaticket.com.

E anche dopo un decennio è sempre più grande l’entusiasmo del direttore artistico Andrea Alemanno: “Il World of Dance Italy non è solo una competizione, è spettacolo, è danza che si evolve, è energia pura. Una scarica di adrenalina che coinvolge migliaia di persone ogni anno.”

La giuria internazionale:

MARIO GLEZ (SPA), DAVID COTTLE (UK), SAB MCCARTHY (UK), CARLOS DIAZ GANDIA (SPA), SHAUN EVARISTO (USA).

I giurati per la categoria k-pop division:

CARLOS DIAZ GANDIA (SPA), DAVIDE ATTUATI (ITA), LEV (RO).

I giurati per le categorie Studio:

DAVIDE ATTUATI (ITA), JAMES FLORENDO (ITA), SANTO GIULIANO (ITA).

Tutte le info su www.worldofdanceitaly.com e su instagram.com/worldofdance_italy

Il World of Dance Italy non è solo una competizione, ma una celebrazione della cultura urban che mette Ostia al centro della mappa mondiale della danza.