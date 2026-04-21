Il Comune apre ai residenti: una foto per raccontare il territorio. Ecco come partecipare e cosa cambia per i cittadini.
Il Comune di Fiumicino ha aperto il concorso fotografico Fiumicino, rivolto ai cittadini residenti, con scadenza fissata al 15 maggio 2026. L’iniziativa punta a raccogliere immagini capaci di raccontare il territorio, valorizzando paesaggi, luoghi e simboli locali attraverso lo sguardo dei cittadini.
Ogni partecipante può presentare una sola fotografia, dedicata a qualsiasi area del Comune, con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di una mostra immersiva che rappresenti l’identità del territorio.
La candidatura prevede un doppio invio obbligatorio: in formato cartaceo, con consegna a mano o tramite raccomandata all’Ufficio Protocollo (Piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, 78 – Fiumicino), e in formato digitale (jpg o png), da inviare via PEC all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.
Alla domanda devono essere allegati i moduli previsti (Allegati A e B), disponibili online e presso gli uffici comunali.
Le fotografie selezionate saranno esposte nella mostra immersiva. Tra queste, le tre ritenute migliori saranno premiate con una targa da una giuria nominata. Data e luogo della premiazione saranno comunicati successivamente.
La partecipazione è riservata esclusivamente ai residenti nel Comune di Fiumicino.
Per consultare il bando completo, scaricare la modulistica e avere tutti i dettagli aggiornati è possibile visitare il sito istituzionale del Comune.
Il concorso fotografico Fiumicino offre ai cittadini un’occasione concreta per raccontare e promuovere il territorio, trasformando uno scatto personale in un contributo collettivo alla memoria e all’identità locale.