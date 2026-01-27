L’ARMA DEI CARABINIERI SALUTA IL BRIGADIERE CAPO QUALIFICA SPECIALE MARCO TURCO CHE LASCIA IL SERVIZIO ATTIVO

Nei giorni scorsi si è svolta una breve ma significativa cerimonia per salutare il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Marco Turco, che ha lasciato il servizio attivo al termine di una lunga e meritoria carriera nell’Arma dei Carabinieri, durata oltre quarant’anni.

Originario della provincia di Napoli, il Brigadiere Capo Turco si è arruolato nell’Arma nel 1985. Nel corso degli anni ha prestato servizio presso diverse Stazioni Carabinieri, tra cui Roma Macao e Civita Castellana, maturando una solida esperienza professionale e distinguendosi per competenza e senso del dovere.

Successivamente ha ricoperto degli incarichi presso il Comando Legione Carabinieri Lazio e presso il Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica – Nucleo Quirinale di Roma. Ha infine concluso il proprio percorso professionale alla Stazione Carabinieri di Torri in Sabina dove si è distinto per impegno, equilibrio e profondo spirito di servizio.

Nel corso della carriera gli sono state conferite numerose onorificenze e riconoscimenti, tra cui la Croce d’Oro con Torre per anzianità di servizio militare, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Medaglia di bronzo al merito della Protezione Civile per i grandi eventi e il Nastrino di merito per l’emergenza Covid-19, attestazioni che testimoniano la dedizione e la professionalità dimostrate in ogni incarico ricoperto.

In segno di apprezzamento per la professionalità, la dedizione e l’alto senso del dovere espressi nel corso dell’intera carriera, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Valerio Marra, ha ricevuto il Brigadiere Capo Turco consegnandogli una pergamena quale tangibile riconoscimento della stima e della gratitudine dell’Istituzione.

Al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Turco e alla sua famiglia giungono i più sinceri auguri per il futuro da parte di tutti i Carabinieri della Provincia di Rieti.