lunedì, Febbraio 23, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

“L’AI come strumento per l’animazione audiovisiva”. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi creativi

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Valentina Pettinelli
Author: Valentina Pettinelli
2 min.read

Si è concluso il corso di indirizzo professionale “L’AI come strumento per l’animazione audiovisiva”, il percorso formativo ideato e organizzato da SPRIXAR, realizzato con il contributo di DiSCo Lazio – Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza. Il programma, rivolto a studenti universitari, ha offerto un’esperienza formativa intensiva all’incrocio tra cinema tradizionale, animazione e intelligenza artificiale.

Il progetto ha preso il via a settembre 2025 con un laboratorio di teoria e pratiche del cinema tradizionale, affidato a due case di produzione cinematografica e audiovisivatra le realtà più interessanti del cinema indipendente italiano, le cui opere sono state selezionate e premiate in contesti di prestigio come la Festa del Cinema di Roma, il Torino Film Festival e le Giornate degli Autori di Venezia. Questo primo modulo ha rappresentato la base culturale e metodologica dell’intero percorso: un’immersione nel mondo della produzione cinematografica attraverso lezioni, analisi collettive, esercitazioni e incontri con professionisti del settore, con l’obiettivo di costruire una grammatica condivisa del racconto per immagini prima di affrontare le tecnologie AI.

A partire da ottobre 2025, il corso è entrato nella sua seconda fase con quattro giornate intensive dedicate all’esplorazione delle professioni creative nell’era dell’intelligenza artificiale. Il programma ha attraversato l’alfabetizzazione AI e i fondamenti della regia digitale, il sound design e la composizione musicale con strumenti generativi, la direzione creativa di progetti audiovisivi con AI, l’art direction e la modellazione 3D integrata con tecnologie generative. Il percorso si è concluso a dicembre con un workshop pratico di produzione collaborativa in cui i partecipanti hanno lavorato in team alla realizzazione di una composizione audiovisiva ispirata al progetto AIDA.

L’approccio del corso ha posto al centro una visione critica e consapevole dell’integrazione dell’AI nei processi creativi. Non si è trattato semplicemente di insegnare l’uso di strumenti tecnologici, ma di collocarli all’interno di una prospettiva culturale e professionale solida. La scelta di partire dal cinema tradizionale – dalla regia alla fotografia, dal montaggio al sound design – ha permesso ai partecipanti di sviluppare le competenze e il pensiero critico necessari per utilizzare l’intelligenza artificiale come potenziamento della creatività umana, e non come sua sostituzione.

Durante il percorso, gli studenti hanno avuto modo di sperimentare anche tecnologie di realtà virtuale (VR) e tecniche innovative come la sostituzione del green screen attraverso l’intelligenza artificiale, esplorando le molteplici possibilità che l’integrazione tra strumenti tradizionali e nuove tecnologie apre per la produzione audiovisiva contemporanea.

Le voci dei partecipanti

Dai feedback anonimi raccolti al termine del percorso emergono impressioni che restituiscono il senso dell’esperienza. “Avevo una visione dell’AI molto più ristretta”, racconta uno studente, sintetizzando il cambio di prospettiva che il corso ha stimolato. E sul percorso nel suo complesso: “È stato molto interessante e stimolante e soprattutto organizzato molto bene, sia per la divisione dei singoli incontri, sia per gli argomenti trattati, sia per i docenti scelti”.

Il corso ha confermato la necessità di percorsi formativi che uniscano competenze tecniche e visione culturale, preparando le nuove generazioni di professionisti del settore audiovisivo ad affrontare le trasformazioni in corso con consapevolezza e radici solide. SPRIXAR proseguirà nell’esplorazione dell’intelligenza artificiale applicata all’animazione e al cinema, con nuovi format e occasioni di confronto.

SPRIXAR è uno studio di animazione che opera all’intersezione tra creatività, tecnologia e formazione. Con il progetto AIDA, SPRIXAR promuove l’integrazione consapevole dell’intelligenza artificiale nei processi creativi del cinema e dell’animazione audiovisiva.

Il progetto è stato realizzato con il contributo di DiSCo Lazio – Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza.

Per informazioni:

SPRIXAR Srl.

Email: sprixarstudio@gmail.com

Previous article
A 56 anni dall’ultima edizione romana di Eduardo De Filippo torna in scena “Cani e Gatti”.
Next article
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Stato non sia indifferente e tuteli quarta etá”
Valentina Pettinelli
Valentina Pettinelli

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Stato non sia indifferente e tuteli quarta etá”

PRIMO PIANO 0
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Stato non sia indifferente e tuteli...

A 56 anni dall’ultima edizione romana di Eduardo De Filippo torna in scena “Cani e Gatti”.

PRIMO PIANO 0
A 56 anni dall’ultima edizione romana di Eduardo De Filippo torna in scena “Cani e Gatti”. Al Teatro Prati il classico di Scarpetta per la regia di Fabio Gravina e con Corrado Taranto.

Dazi, Confeuro: “Corte Suprema boccia Trump. Da lui politiche illogiche e pericolose”

PRIMO PIANO 0
Dazi, Confeuro: “Corte Suprema boccia Trump. Da lui politiche...

Articoli più letti

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Stato non sia indifferente e tuteli quarta etá”

PRIMO PIANO 0
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Stato non sia indifferente e tuteli...

A 56 anni dall’ultima edizione romana di Eduardo De Filippo torna in scena “Cani e Gatti”.

PRIMO PIANO 0
A 56 anni dall’ultima edizione romana di Eduardo De Filippo torna in scena “Cani e Gatti”. Al Teatro Prati il classico di Scarpetta per la regia di Fabio Gravina e con Corrado Taranto.

Dazi, Confeuro: “Corte Suprema boccia Trump. Da lui politiche illogiche e pericolose”

PRIMO PIANO 0
Dazi, Confeuro: “Corte Suprema boccia Trump. Da lui politiche...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)