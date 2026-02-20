venerdì, Febbraio 20, 2026

“La sinistra che non c’è”, l’ultima opera di Fausto Bertinotti

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Sora, L’ex Presidente della Camera presenta il suo libro che analizza il declino della sinistra e le alternative per il suo rilancio

Fausto Bertinotti sarà oggi (venerdì 20 febbraio) ospite del Comune di Sora, alle ore 17.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale dove presenterà il suo ultimo libro “La sinistra che non c’è”. L’evento, patrocinato dal Comune di Sora, sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Luca Di Stefano, della Vice Sindaca Maria Paola Gemmiti, del Presidente APS Leonardo Luciano Tocci, e del Presidente del Circolo del Partito Democratico di Sora Gabriele Reggi. Dialoga con l’autore l’Avv. Rosalia Bono. Fausto Bertinotti, una delle figure più influenti della politica italiana degli ultimi decenni, racconta, dalla prospettiva di un protagonista e di un osservatore in prima linea, la parabola della sinistra contemporanea. L’inizio del declino si può far risalire storicamente al crollo dell’Unione Sovietica, quando – insieme con il socialismo reale e le sue storture – viene meno un mito della sinistra: la possibilità di un’alternativa al capitalismo. Dalla lotta rivoluzionaria si è passati così alla sinistra riformista, che ha accompagnato il consolidamento dell’Europa sulla base delle ragioni del mercato e dei vincoli di debito, abbandonando Marx (senza superarlo) e la lotta di classe. Il neoliberismo e la globalizzazione hanno fatto il resto, relegando ai margini le voci dei lavoratori e delle lavoratrici. Intanto, in Italia e nel mondo, la politica annegava nella spettacolarizzazione e sceglieva di parlare non secondo giustizia e verità ma alla “pancia del Paese” oppure facendo propria la lingua del mercato. Non più una politica di alti ideali ma una politica servile e di corto respiro: quando i partiti progressisti si sono allineati a questa tendenza, è venuto meno anche l’impegno in favore delle rivendicazioni del lavoro. Cosa rimane allora della sinistra? Da dove è necessario ripartire e a cosa si può mirare? Fausto Bertinotti prova a spiegarcelo in questa lucida e penetrante analisi, attingendo alla sua esperienza diretta e alla visione maturata nella lunga militanza politica. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

Per Paolo Battaglia La Terra Borgese “L’artista è il primo critico di se stesso”: il perché e il percome
redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

