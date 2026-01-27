martedì, Gennaio 27, 2026

Incastrati dalle telecamere i due sciacalli che hanno derubato il 19enne investito e poi morto a Torino

CRONACA ITALIANA
1 min.read

Grazie alle immagini delle telecamere si è risaliti all’identità dei due giovani che, mentre Davide era a terra dopo essere caduto dalla bicicletta, si sono avvicinati solo per rubargli il portafoglio

ROMA – Sono stati individuati gli sciacalli che hanno derubato Davide Borgione, 19 anni, mentre si trovava a terra essendosi (sembra) sentito male mentre girava in bicicletta a Torino. Il giovane, che è successivamente stato urtato anche da un’auto ed è morto poche ore dopo il trasporto in ospedale, è stato derubato da due giovani sui vent’anni, che la notte del 25 gennaio si sono avvicinati al suo corpo mentre era a terra agonizzante e anzichè pensare a chiamare i soccorsi o ad aiutarlo, gli hanno sfilato il portafoglio e se ne sono andati. Ora sono indagati per omissione di soccorso e furto. È indagato per omissione di soccorso (ma non per omicidio stadale) anche l’automobilista che lo avrebbe urtato quando era già a terra: ha detto di non aver visto il corpo di Borgione a terra né di aver percepito l’urto. Sono due ragazzi sui vent’anni. L’autopsia chiarirà per quale motivo Davide sia caduto e se abbia avuto un malore.

Agli sciacalli gli inquirenti sono arrivati analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Che sono fondamentali anche per ricostruire esattamente cosa è accaduto quella notte e come mai il 19enne sia morto: stando a quanto ricostruito, Davide Borgione si sarebbe accasciato a terra all’incrocio tra via Nizza e corso Marconi mentre rientrava dalla discoteca. Pedalava su una bicicletta a noleggio. Le cause sono da accertare: ha avuto un malore? Quello che è certo è che mentre lui è già a terra si vedono i due giovani avvinarglisi e portargli via il portafoglio senza occuparsi della sua salute. I due sono arrivati in in macchina: uno è sceso e lo ha derubato, l’altro è rimasto in macchina ed è ripartito subito dopo che il complice è risalito. Poi è successa la cosa dell’auto: sarebbe passata una macchina e avrebbe urtato il giovane a terra, senza mai modificare la propria andatura. Le indagini dovranno capire il rapporto tra questo impatto e la morte del ragazzo.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Spari a Rogoredo, agente indagato per omicidio volontario: "Ho avuto paura". Salvini: "Io sto col poliziotto"
Un giovane lupo deperito trovato morto nella Bergamasca: accertamenti per risalire alla cause
