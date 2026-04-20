Il lusso del tempo lento: a Roma la ceramica diventa gesto creativo

C’è un nuovo indirizzo, a Roma, che invita a rallentare. Non si tratta semplicemente di un luogo, ma di un’esperienza: uno spazio in cui il tempo si dilata, il rumore si attenua e la creatività torna a occupare il centro della scena.

Si chiama Made by You ed è un laboratorio dedicato alla decorazione della ceramica, nato a Vienna circa trent’anni fa da un’intuizione tanto essenziale quanto potente: restituire alle persone il piacere del fare, del creare, del trasformare.

Dopo aver attraversato l’Europa, conquistando un pubblico trasversale e curioso, il progetto approda finalmente a Roma. Da agosto 2025, in Piazza Baldassarre Avanzini, nel quartiere Monti Tiburtini, prende forma uno spazio che conserva intatto lo spirito originario: accogliente, inclusivo, profondamente umano.

Qui, la creatività non è riservata agli esperti. Non esistono prerequisiti, né aspettative. Solo la libertà di scegliere un oggetto — una tazza, un piatto, un vaso — e iniziare a raccontarlo attraverso il colore. Il gesto è semplice, quasi meditativo. Il risultato, sempre unico.

L’esperienza si sviluppa in circa due ore e mezza, durante le quali ogni partecipante viene accompagnato con discrezione e competenza. Poi, il momento dell’attesa: la cottura, necessaria a fissare i colori e trasformare un’idea in materia. Qualche giorno dopo, quell’oggetto sarà pronto. Imperfetto, autentico, irripetibile.

Ma Made by You è anche un luogo da vivere insieme. Compleanni, celebrazioni, incontri tra amici o attività di team building trovano qui una nuova dimensione: più intima, più lenta, più consapevole.

In un’epoca dominata dalla velocità e dalla riproducibilità, questo spazio rappresenta una scelta controcorrente. Un ritorno alla manualità come forma di benessere, alla concentrazione come lusso, alla creatività come linguaggio personale.

Aperto dal martedì alla domenica e pensato per un pubblico internazionale, Made by You accoglie con naturalezza chiunque desideri prendersi una pausa dal quotidiano.

Perché, a volte, il vero privilegio non è fare di più.

Ma concedersi il tempo di creare.

MadeByYou si trova in Piazza Baldassarre Avanzini, 59 Roma