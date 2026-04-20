ROMA: Presentazione del volume “L’Enigma di Patmos e la nuova Era della Terra” di Francesco Venerando Mantegna

ROMA – Si terrà presso il Senato della Repubblica, nella Sala “Caduti di Nassiriya” di Palazzo Madama, la conferenza stampa di presentazione del romanzo “L’Enigma di Patmos e la Nuova Era della Terra” di Francesco Venerando Mantegna.

L’iniziativa, promossa dal Senatore .Salvatore Sallemi, rappresenta un’importante occasione di approfondimento culturale e scientifico su tematiche di grande attualità, che spaziano tra riflessione filosofica e storica, scenari di guerra e utopia del possibile per una nuova era della società umana, sotto il segno dell’amore e della fratellanza.

L’evento, in programma dalle ore 18:00 alle 19:00, sarà moderato dalla Dott.ssa Lisa Di Giovanni, giornalista e scrittrice, esperta in relazioni e progetti di inclusione sociale.

Il libro propone una riflessione articolata sul rapporto tra conoscenza, spiritualità e prospettiva dell’umanità, in un intreccio narrativo attorno alle vicende dei protagonisti che entrano in contatto con una civiltà aliena distante anni luce dalla Terra, estremamenteavanzata e fondata sui valori sublimi dell’anima, nella dimensione dell’equilibrio cosmico che va oltre le nostre capacità cognitive. Si apre così l’orizzonte del superamento delle ingiustizie, dell’odio e delle prevaricazioni, in una chiave interpretativa avvincente che annulla i pregiudizi e punta alla nuova era felice dell’umanità. L’utopia del possibile.

I lavori della conferenza saranno trasmessi in diretta streaming sul sito web del Senato della

Repubblica e sul canale YouTube istituzionale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di promozione culturale e di dialogo tra istituzioni, mondo accademico e società civile.