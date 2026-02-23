lunedì, Febbraio 23, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Il Club Veicoli Storici Piacenza chiude un’altra Dakar Classic al fianco di Carcheri

PRIMO PIANO
pro red
Author: pro red
1 min.read

23 febbraio 2026 – Si è chiusa con grande soddisfazione l’ennesima spedizione di Luciano Carcheri alla Dakar Classic. Il pilota ligure è riuscito a portare a termine anche questa edizione dell’affascinante quanto temibile gara nel deserto, disputata ancora una volta in Arabia Saudita. Ad affiancarlo, oltre alla compagna Fabrizia Pons, anche l’Asd Club Veicoli Storici Piacenza. Il sodalizio piacentino ha infatti deciso anche per il 2026 di rinnovare il sostegno all’amico Luciano che al volante di una Isuzu Vehicross V6 del 2000 sotto i colori della Squadra Corse Angelo Caffi è arrivato al traguardo conquistando la 29esima posizione in classifica generale.

Sulla vettura, come sempre, ad accompagnarlo erano presenti i loghi dell’Asd CVSP. “È stata una Dakar particolarmente dura e selettiva, una delle più impegnative degli ultimi anni per la categoria Classic – ha dichiarato Carcheri -. Chilometraggi elevati, condizioni del terreno estreme e come di consueto imprevisti tecnici che ci hanno messo a dura prova, rendendo ogni giornata una vera sfida di resistenza, lucidità e capacità di adattamento. Ringrazio ancora una volta gli amici di Piacenza per aver scelto di restare al mio fianco”.

L’edizione 2026 si è svolta dal 3 al 17 gennaio, su un percorso che ha previsto 13 tappe per un tracciato complessivo di oltre 7.000 km: una maratona di regolarità e navigazione basata su percorsi separati da quelli della gara principale, tra sabbia e dune. 

La collaborazione tra Carcheri e Asd CVSP è nata e poi consolidata in seno alla Dakar Classic, ma ovviamente è poi nata un’amicizia che spesso porta il pilota ligure a partecipare agli eventi e agli appuntamenti organizzati dal sodalizio piacentino.

“Ad unirci – spiegano dal Club – non è solo una condivisione per la passione per le gare e per le auto. Negli anni è nato un rapporto autentico, che vogliamo continuare a coltivare. Ci conosciamo da tempo e abbiamo la volontà di proseguire questa collaborazione anche nelle prossime Dakar. Per noi è un onore essere “a bordo” con Luciano durante queste gare così estreme”.


La vettura di Luciano e Fabrizia spesso è stata esposta in occasione degli eventi organizzati dall’Asd CVSP e non è detto che gli appassionati possano rivederla in uno degli appuntamenti in calendario per il 2026.

Previous article
Napoli, Assotutela: “Vicinanza a famiglia di Domenico. Serve immediata chiarezza” 
pro red
pro red

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Napoli, Assotutela: “Vicinanza a famiglia di Domenico. Serve immediata chiarezza” 

PRIMO PIANO 0
Napoli, Assotutela: “Vicinanza a famiglia di Domenico. Serve immediata...

Lisbona: emozioni senza tempo, esperienze sempre nuove

PRIMO PIANO 0
Angoli nascosti, scorci privilegiati e un’ospitalità familiare autentica Lisbona è...

Wine Walk al tramonto tra natura, storia e vini d’eccellenza

PRIMO PIANO 0
Percorsi da vivere con tutti i sensi, tra filari,...

Articoli più letti

Napoli, Assotutela: “Vicinanza a famiglia di Domenico. Serve immediata chiarezza” 

PRIMO PIANO 0
Napoli, Assotutela: “Vicinanza a famiglia di Domenico. Serve immediata...

Lisbona: emozioni senza tempo, esperienze sempre nuove

PRIMO PIANO 0
Angoli nascosti, scorci privilegiati e un’ospitalità familiare autentica Lisbona è...

Wine Walk al tramonto tra natura, storia e vini d’eccellenza

PRIMO PIANO 0
Percorsi da vivere con tutti i sensi, tra filari,...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)