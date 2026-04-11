 “Iamo in Piazza” e “Il Mercatino di Ceccano” per stare insieme nel cuore della città

Una giornata dedicata al divertimento e alla socialità nella centrale piazza 25 Luglio, dove si svolgerà anche la mostra-mercato di artigianato e prodotti tipici come ogni seconda domenica del mese.

Domenica 12 aprile, a partire dalle ore 9.30, un doppio evento nel centro storico: “Iamo in Piazza” e “Il Mercatino di Ceccano”, quest’ultimo come ogni seconda domenica del mese. Sarà una giornata dedicata al divertimento, alla socialità e allo stare insieme nel cuore della città.

“Iamo in Piazza” è una manifestazione ricreativa promossa dall’Amministrazione Querqui, in particolar modo dall’assessorato alle politiche giovanili, in sinergia con il Consiglio comunale dei giovani e i volontari del Servizio civile nazionale. La piazza centrale accoglierà giochi in strada, street food e mercatini per un appuntamento pensato per coinvolgere bambini, ragazzi, famiglie e cittadini di tutte le età.

Si giocherà a calcio, basket, pallavolo, badminton, bocce, campana, ruba-bandiera, scambio figurine e “strùmmul” (trottola). “Disegniamo la Piazza”, inoltre, introdurrà attività pensate per bambini, ragazzi e adulti per vivere il centro in modo spontaneo e creativo. Con gessi lavabili, inoltre, i bambini avranno la possibilità di disegnare liberamente all’aperto, trasformando la piazza in uno spazio di gioco, colore e fantasia. Saranno presenti anche il truccabimbi “EmyArt”, presso “Caffè 2000 – Da Urbani”, e un dj-set al “The Square cafè”.

Un’occasione per riscoprire il valore dello stare all’aria aperta e trascorrere una domenica all’insegna di gioco, partecipazione e comunità. Fino alle ore 18, inoltre, tornerà “Il Mercatino di Ceccano”: artigianato, abbigliamento vintage, rigatteria, curiosità, modernariato, vinili, oggettistica, fashion designer, piccolo antiquariato, illustratori, libri, riuso e numismatica.

L’evento è organizzato in collaborazione con gli “Artigiani del borgo”, l’Assessorato alle politiche culturali e l’Ufficio commercio. Si potrà passeggiare tra arte e prodotti tipici, profumi, colori e sapori unici. La mostra-mercato animerà il centro storico e regalerà un’atmosfera speciale a chi la visiterà.

L’abbinamento del “Mercatino di Ceccano” con una serie di eventi, a partire da “Iamo in Piazza”, è stata ampiamente condivisa dalla consigliera Federica Maura, delegata al commercio e attività produttive, e dagli assessori Francesco Ruggiero (politiche giovanili) e Alessandro Ciotoli (politiche culturali).