I 100 anni della signora Edia Del Signore

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Un secolo di storia, che rappresenta un ricco patrimonio per tutta la comunità trebana”

Nella mattina di oggi il Comune di Trevi Nel Lazio, ha reso omaggio a un traguardo straordinario: il centesimo compleanno della signora Edia Del Signore. A celebrare l’evento, a nome dell’amministrazione comunale, è stato il Sindaco Silvio Grazioli, che ha consegnato a Edia una targa commemorativa. “Un secolo di vita, che rappresenta un patrimonio ricco di ricordi e saggezza per tutta Trevi -ha dichiarato il Sindaco Grazioli- con la targa vogliamo esprimere un affettuoso pensiero da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza trebana a Edia Del Signore. Un secolo di storia che Edia ha rappresentato in maniera straordinaria per la nostra comunità di Trevi, lei è stata l’esempio di una donna imprenditrice che ha saputo insieme alle sorelle Sistina e Ludovica, guidare un’attività che ha anticipato di 50 anni le attività dell’accoglienza e ristorazione dal punto di vista turistico. Attraverso questa pensione-ristorante “Aniene”, che è stato un punto di riferimento, per tante persone, lasciando in loro un ammirabile segno di riconoscimento. Nel dopo guerra essere delle imprenditrici non era semplice, le donne in quel periodo dovevano faticare il triplo per affermarsi nella società e lei l’ha saputo fare, con grande amore e dedizione, ed ancora oggi tutti ricordano quell’attività . Edia è un patrimonio che noi vogliamo e dobbiamo conservare, perché così facendo conserviamo le nostre radici la nostra cultura, e ci proiettiamo ad avere un futuro radioso ed importante”. Un momento di festa e riconoscenza per una vita lunga e ricca di esperienze, che la comunità trebana ha voluto celebrare con calore e partecipazione.