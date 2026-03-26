Guidonia – Nuovo Regolamento per il supporto alle attività strategiche dell’Ente

Nell’ultima seduta di Giunta è stato approvata l’adozione del “Regolamento per il supporto e il monitoraggio alle attività strategiche”, un provvedimento volto a perfezionare il sistema dei controlli interni e ad assicurare una gestione amministrativa sempre più efficiente, trasparente e orientata ai risultati.
Il nuovo testo si integra nel quadro già delineato dalle deliberazioni del 2013 e del 2024, definendo un processo lavorativo strutturato e continuativo.
L’obiettivo primario è fornire agli organi di governo una base informativa solida e tempestiva per l’esercizio consapevole dell’attività di indirizzo politico, verificando costantemente la coerenza tra le azioni intraprese e gli obiettivi prefissati.