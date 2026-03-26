Guidonia – Nuovo Regolamento per il supporto alle attività strategiche dell’Ente

Nell’ultima seduta di Giunta è stato approvata l’adozione del “Regolamento per il supporto e il monitoraggio alle attività strategiche”, un provvedimento volto a perfezionare il sistema dei controlli interni e ad assicurare una gestione amministrativa sempre più efficiente, trasparente e orientata ai risultati.

Il nuovo testo si integra nel quadro già delineato dalle deliberazioni del 2013 e del 2024, definendo un processo lavorativo strutturato e continuativo.

L’obiettivo primario è fornire agli organi di governo una base informativa solida e tempestiva per l’esercizio consapevole dell’attività di indirizzo politico, verificando costantemente la coerenza tra le azioni intraprese e gli obiettivi prefissati.

“Saremo in grado di individuare preventivamente eventuali criticità organizzative per agevolare, contestualmente, il miglioramento continuo della performance delle varie strutture comunali. Ogni progetto strategico sarà monitorato con attenzione a beneficio dell’intera collettività”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.