Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Guerra dell’acqua rischiosa per aree più povere pianeta”

“Le guerre per l’acqua rappresentano una delle sfide più complesse e urgenti del XXI secolo. Con l’aumento della popolazione mondiale, i cambiamenti climatici e l’uso intensivo delle risorse naturali, l’acqua dolce – essenziale per la vita, l’agricoltura e lo sviluppo economico – sta diventando sempre più scarsa. Negli ultimi decenni, infatti, fattori come l’inquinamento, desertificazione e sfruttamento eccessivo delle falde acquifere hanno ridotto ulteriormente la disponibilità di acqua potabile. A ciò si aggiungono gli effetti del cambiamento climatico, che alterano i cicli delle piogge e aumentano la frequenza di siccità prolungate. Questo scenario alimenta tensioni tra Stati, regioni e comunità, trasformando una risorsa vitale in un potenziale motivo di conflitto. E ciò si manifesta non solo con le armi ma anche come tensioni politiche, dispute diplomatiche o scontri locali. Le principali cause includono: Controllo delle risorse idriche; Costruzione di dighe; Accesso diseguale: e crescita demografica. Le regioni più vulnerabili ai conflitti per l’acqua sono quelle già caratterizzate da scarsità idrica e instabilità politica. Tra queste: Medio Oriente e Nord Africa, Asia centrale e meridionale, nonché alcune aree dell’Africa subsahariana. In queste zone, l’acqua può diventare un fattore scatenante di tensioni già esistenti, aggravando conflitti etnici, economici e territoriali. Quali dunque le soluzioni possibili per lenire questo fenomeno? Innanzitutto, affrontare il problema richiede un approccio globale e coordinato. Alcune strategie includono: Gestione condivisa delle risorse idriche, Tecnologie innovative, Riduzione degli sprechi; ed Educazione e sensibilizzazione sull’uso sostenibile dell’acqua. In tal senso, Accademia IC è della opinione che in un mondo sempre più interconnesso, la gestione equa e responsabile dell’acqua sarà fondamentale per garantire pace e prosperità alle generazioni future. Mentre la guerra per la risorsa idrica porterebbe solo povertà e diseguaglianze”.

Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca.