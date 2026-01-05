Guidonia – Maltempo, il territorio costantemente monitorato

Questa mattina, presso la sede del Comando della Polizia Locale, si è tenuto una riunione operativa per verificare la situazione determinata dal maltempo e programmare ulteriori interventi a fronte delle richieste pervenute anche dai cittadini.

Presenti: l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Proietti; il Dirigente del Settore Lavori Pubblici; Funzionari della Polizia Locale; il presidente del Nucleo Volontari Guidonia-Protezione Civile, Valerio Innaro.

Si è già intervenuti, e si continua a intervenire, in alcune frazioni dove sono state segnalate criticità, in particolare legate allo smaltimento delle acque piovane. I fossi, soprattutto quello della Prata, sono costantemente monitorati. Particolare attenzione è rivolta anche alle strade in cui si sono formate buche nella pavimentazione, che verranno riparate non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

Al momento sono impegnate tre Squadre dell’NGV e anche dei Volontari Valle Aniene Associati, oltre alle funzioni comunali preposte.

“La situazione è, al momento, complessivamente, sotto controllo – dichiara l’assessore Mario Proietti -. La riunione odierna è servita anche a programmare e pianificare i prossimi interventi qualora il maltempo perdurasse, considerato pure che il Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica diffuso dalla Regione Lazio indica l’allerta arancione dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 24/36 ore”.

Dalle ore 16:00, con Decreto del Sindaco Mauro Lombardo, è stato attivato il Centro Operativo Comunale, per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.