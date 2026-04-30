Formia abbassa la TARI dell’8% nel biennio 2026-2027. Un unicum in tutto il Lazio

A margine del convegno sulla regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani, il Comune di Formia e Formia Rifiuti Zero annunciano un risultato storico: la tariffa sui rifiuti scenderà dell’8% nel biennio 2026-2027. Formia è l’unico comune del Lazio a ridurre la TARI in un contesto di pressione sui costi che sta costringendo la stragrande maggioranza degli enti locali ad aumentarla.

Si è tenuto ieri, presso la Sala Sicurezza del Palazzo Comunale, il convegno “Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani: le opportunità dei nuovi adempimenti regolatori”, promosso dal Sindaco Gianluca Taddeo e da Formia Rifiuti Zero. L’evento ha offerto l’occasione per condividere gli strumenti di regolazione introdotti dall’ARERA nel 2025 e operativi nel biennio 2026-2027, ma ha anche rappresentato il palcoscenico di un annuncio destinato a fare notizia ben oltre i confini della provincia di Latina.

Formia abbassa la TARI. Un caso unico in Lazio e in Italia

In un quadro economico internazionale che sta producendo un generalizzato aumento dei costi di gestione dei rifiuti, Formia percorre una strada opposta. La TARI, già oggi inferiore alla media provinciale della provincia di Latina e alla media regionale del Lazio, si abbasserà ulteriormente dell’8% nel biennio 2026-202, con una riduzione del 3% nel primo anno a cui si aggiungerà un’ulteriore 4,7% nel secondo anno. Un risultato che non ha precedenti nella regione. Nessun altro comune del Lazio infatti può vantare una riduzione della tariffa in questo periodo. La stragrande maggioranza dei comuni laziali, al contrario, è costretta ad aumentarla.

Formia aveva tenuto invariata la tariffa negli anni precedenti, quando altrove i rincari erano già cominciati. I cittadini formiani si troveranno quindi a pagare meno di prima, in una città che offre servizi di raccolta più efficienti della media e una qualità ambientale in costante miglioramento.

La dichiarazione del Sindaco Gianluca Taddeo

«Questo risultato non è casuale. È il frutto di scelte strategiche precise, portate avanti con coerenza e visione da questa amministrazione. Mentre il contesto internazionale spinge i costi verso l’alto e la maggior parte dei comuni del Lazio sono costretti ad aumentare la tariffa, Formia va in direzione contraria. Abbiamo lavorato per costruire un modello gestionale solido, abbiamo investito nell’efficienza del servizio, abbiamo creduto nella raccolta differenziata come strumento concreto di risparmio e non solo come obbligo normativo. I risultati oggi parlano da soli. La TARI scende del 3% nel 2026 e di di quasi il 5% nel 2027, con una riduzione dell’8% totale. È un segnale forte di buona amministrazione, un atto di rispetto verso i nostri cittadini e una conferma che la strada intrapresa era quella giusta».

La dichiarazione di Raffaele Rizzo, Formia Rifiuti Zero

«Formia Rifiuti Zero è oggi un modello riconoscibile nel panorama della gestione dei rifiuti urbani. La scelta di unificare il calendario di raccolta su tutto il territorio comunale e di portare il ritiro del secco residuo a una volta ogni due settimane è stata una decisione coraggiosa, che sta richiedendo un cambio di abitudini da parte dei cittadini che hanno risposto in modo straordinario. Abbiamo raggiunto, in questi primi quattro mesi dell’anno, l’80% di raccolta differenziata, un dato eccezionale per una città di mare con un forte impatto turistico. Questo risultato, unito a una gestione aziendale rigorosa e meticolosa, porterà ad un risparmio di oltre 700.000 euro per il Comune. Risorse reali, che si traducono in una riduzione concreta della tariffa per le famiglie e le imprese. Questi dati sono la dimostrazione che quando si gestisce bene, i cittadini ne beneficiano direttamente».

Una città più pulita, nonostante il turismo

Il risultato acquista un peso ancora maggiore se si considera che Formia è una città di mare ad alta vocazione turistica, dove la pressione sui servizi, e sui costi, cresce sensibilmente ogni estate. Eppure, grazie all’impegno concreto e quotidiano dei cittadini è oggi una città sempre più pulita e ordinata. Un patrimonio ambientale che si riflette anche sulla qualità dell’esperienza turistica e sull’immagine complessiva del territorio.

Il quadro: servizi efficienti, tariffe basse, benchmark regionale

La tariffa formiana era già al di sotto della media provinciale di Latina e della media regionale laziale. Dopo questa riduzione, il divario si amplia ulteriormente. I cittadini di Formia pagheranno una TARI significativamente inferiore rispetto alla quasi totalità dei comuni del Lazio, fruendo al contempo di un servizio di raccolta tra i più efficienti della regione. Efficienza e convenienza, insieme. Un equilibrio che altrove non si riesce a raggiungere.

I numeri

8% riduzione complessiva della TARI nel biennio 2026-2027

3% riduzione applicata nel 2026

4,7% riduzione applicata nel 2027

80% raccolta differenziata raggiunta a marzo 2026

700.000 € il risparmio generato dalla gestione FRZ