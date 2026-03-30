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Fiumicino. Parco Leonardo, rifiuti abbandonati: bonifica e controlli dopo l’intervento della Polizia Locale

AMBIENTECRONACA E ATTUALITA'SALUTE
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Cumuli di spazzatura nel centro abitato e nei parcheggi sotterranei: avviate verifiche e sanzioni, ma il nodo resta sicurezza e controllo del territorio

Cumuli di rifiuti abbandonati in pieno centro abitato a Parco Leonardo. La segnalazione, documentata anche dalle immagini, riguarda una vasta quantità di sacchi lasciati lungo le aree pedonali, in una zona ad alta frequentazione.

Nella mattinata di lunedì 30 marzo la Polizia Locale di Fiumicino, insieme all’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana, è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e avviare le attività di individuazione dei responsabili.

Secondo quanto comunicato dal Comune, alcune persone sarebbero già state identificate. Nei loro confronti sono previste sanzioni amministrative e denunce penali, come stabilito dalla normativa vigente. Le operazioni di bonifica dell’area saranno avviate tra oggi e domani, una volta concluse le verifiche in corso.

Nella nota diffusa dall’amministrazione, l’assessore all’Ambiente Stefano Costa parla di “atti di estrema gravità” e sottolinea il costo aggiuntivo per la collettività legato agli interventi straordinari di pulizia. L’invito rivolto ai cittadini è quello di segnalare comportamenti scorretti per rafforzare l’azione di controllo sul territorio.

Accanto all’episodio segnalato, emerge però una criticità più ampia. Nelle aree dei parcheggi sotterranei di Parco Leonardo, in particolare nelle zone non direttamente gestite dal centro commerciale, la situazione risulta simile: rifiuti abbandonati lungo le scale che collegano la zona pedonale ai garage e all’interno degli stessi parcheggi.

Qui il problema non riguarda solo il decoro. I garage presentano condizioni strutturali critiche, con scarsa o assente illuminazione, infiltrazioni e allagamenti segnalati dai residenti. In alcuni casi vengono riferiti anche episodi di vandalismo ai danni delle auto in sosta.

Il quadro che emerge è duplice. Da una parte comportamenti incivili che generano degrado e costi pubblici. Dall’altra la necessità, sempre più evidente, di rafforzare i sistemi di controllo e prevenzione, a partire dalla videosorveglianza e dalla gestione degli spazi meno presidiati.

Il tema resta aperto: la bonifica interviene sull’emergenza, ma la tenuta del territorio dipenderà dalla capacità di prevenire nuovi episodi e garantire condizioni minime di sicurezza nelle aree più esposte. Su questo fronte, l’attenzione si concentra su strumenti e misure che possano ridurre il ripetersi di situazioni analoghe.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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