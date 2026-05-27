Fiumicino. Cultura, largo dedicato a Eugenia e Vittorio Tantucci

Il 5 giugno a Fregene la cerimonia davanti all’Oasi WWF di Macchiagrande per ricordare due figure simbolo della scuola, della cultura e della tutela del territorio.
Fiumicino rende omaggio alla cultura e alla memoria di due figure che hanno lasciato un segno nel mondo dell’educazione, della letteratura e dell’impegno civile. Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 10.30, a Fregene si svolgerà la cerimonia di intitolazione del Largo situato tra via della Veneziana e via Castellammare a Eugenia Bruzzi Tantucci e Vittorio Tantucci.
La cerimonia si terrà davanti all’ingresso dell’Oasi WWF di Macchiagrande, luogo simbolico anche per il legame che Eugenia Bruzzi Tantucci ebbe con la tutela ambientale del territorio.
Con questa iniziativa l’Amministrazione comunale intende mantenere viva la memoria di due personalità che hanno contribuito alla crescita culturale e formativa del Paese, lasciando un’eredità ancora oggi riconosciuta nel mondo della scuola e della cultura italiana.
Alla cerimonia, promossa con il patrocinio del Comune di Fiumicino insieme a EIP Italia ETS, prenderanno parte istituzioni, rappresentanti del mondo culturale e cittadini.
Eugenia Bruzzi Tantucci è stata scrittrice, docente, preside e traduttrice. Negli anni Ottanta si batté per salvare l’area di Macchiagrande dalla speculazione edilizia, contribuendo alla difesa di uno dei luoghi naturalistici più importanti del litorale romano.
Partecipò inoltre nel 1975 alla fondazione del Ministero dei Beni Culturali, per il quale ideò la “Settimana dei Beni Culturali”. Importante anche il suo impegno nella promozione della lettura: come segretaria nazionale dell’Unione Lettori Italiani lavorò per diffondere l’abitudine alla lettura nelle scuole e tra gli adulti, anche attraverso il concorso “Un autore per la scuola, un libro per domani”.
Accanto a lei viene ricordato il professor Vittorio Tantucci, considerato uno dei più autorevoli latinisti italiani del Novecento. Intere generazioni di studenti hanno studiato sui suoi testi, in particolare sulla celebre Sintassi latina, pubblicata per la prima volta nel 1944 e diventata negli anni un punto di riferimento per la formazione classica anche fuori dall’Italia.
L’opera si impose rapidamente per il rigore scientifico e la chiarezza espositiva, caratteristiche che contribuirono alla diffusione del metodo di studio del latino in numerosi istituti scolastici. Vittorio Tantucci morì il 17 novembre 1962. Tra i riconoscimenti ricevuti post mortem figurano la medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione e quella conferita dalla Presidenza della Repubblica ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte.
L’intitolazione del Largo assume un valore simbolico anche per Fregene e per il territorio di Fiumicino, perché lega nello stesso spazio memoria culturale, scuola e tutela ambientale. La scelta dell’area vicina all’Oasi WWF di Macchiagrande richiama infatti il contributo dato da Eugenia Bruzzi Tantucci nella difesa del patrimonio naturalistico locale.
Per la comunità locale l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per riscoprire figure che hanno inciso nella formazione culturale di migliaia di studenti e nella valorizzazione del patrimonio educativo italiano.