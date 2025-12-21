Femminicidio-suicidio a Cava de’ Tirreni: uccide la compagna e si lancia dal balcone

La vittima è Anna Tagliaferri, 40 anni, imprenditrice molto conosciuta in città. Ferita la madre 75enne che ha assistito all’aggressione

NAPOLI – Tragedia nel pomeriggio a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano. Intorno alle 16.30, in via Ragone, un uomo di 40 anni ha accoltellato a morte la compagna e poi si è tolto la vita lanciandosi dal tetto del palazzo.

La vittima è Anna Tagliaferri, 40 anni, imprenditrice molto conosciuta in città e titolare della pasticceria Tirrena. A colpirla con un coltello è stato Diego Di Domenico, anche lui quarantenne. Dopo l’aggressione mortale, l’uomo è salito sul tetto dell’edificio e si è gettato nel vuoto, finendo in un cortile adiacente. È morto sul colpo.



Nel tentativo di difendere la figlia è rimasta ferita anche la madre della donna, 75 anni, presente al momento dell’aggressione. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.



Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, la coppia non conviveva. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Nocera Inferiore.

