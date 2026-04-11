CUFA Roma | Luigi Zeno protagonista del convegno “Bullismo:  comprendere, prevenire e intervenire”

“Bullismo: comprendere, prevenire e intervenire” il titolo del convegno

Roma, 18 aprile 2026 – Il CUFA (Circolo Ufficiali Forze Armate d’Italia) di Roma ospiterà giovedì 18 aprile 2026, presso la Sala “Millevoi”, la conferenza “Bullismo: comprendere, prevenire e intervenire”, con la partecipazione speciale del giovane attore napoletano Luigi Zeno. https://www.difesa.it/smd/cufa/eventi/18-aprile-2026/

Luigi Zeno, classe 2007, è un talento emergente del cinema italiano, che ha voluto raccontare il tema del bullismo con il cortometraggio “La Linea Sottile”, in cui interpreta Francesco, un ragazzo che nasconde la sua fragilità dietro un’apparenza da leader.

Il crudo realismo del corto ha conquistato pubblico e critica, facendo guadagnare a La Linea Sottile numerosi riconoscimenti, tra cui il premio “Miglior Giovane Attore” al Picentia Short Film Festival e al Capri Hollywood. Durante la conferenza sarà proiettato il corto sul bullismo, che offrirà ai presenti grandi emozioni e spunti di riflessione.

Secondo i dati raccolti da Telefono Azzurro, nel corso del 2025 sono stati gestiti 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo.Sotto attacco soprattutto le caratteristiche fisiche, che rappresentano il 72,5% dei casi di bullismo e il 9% di quelli di cyberbullismo.Seguono le motivazioni culturali (12% per il bullismo e 2% per il cyberbullismo) e quelle legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere (3,5% nei casi di bullismo e 1% nei casi di cyberbullismo).

Zeno promuove incontri di sensibilizzazione sul tema del bullismo nelle scuole e nei contesti giovanili, attraverso il progetto “Pausa Caffè contro il Bullismo”. Luigi ha fatto parte del cast della serie Netflix “Minerva – La Scuola”, prodotta da Picomedia e diretta da Ivan Silvestrini.

La conferenza permetterà ai presenti di comprendere come intervenire in casi di bullismo, grazie al contributo della Prof.ssa Baroni, psichiatra laureata presso l’Università La Sapienza di Roma, impegnata in ambiti variegati tra cui ricerca, insegnamento e terapia. Ampio spazio sarà destinato alle domande che il pubblico vorrà porre ai relatori, con la possibilità di generare un dibattito.

Moderatore dell’iniziativa sarà il Generale Massimo Guasoni, Ufficiale Generale dell’Esercito Italiano e socio del CUFA, attualmente in posizione di “Ausiliaria” e impegnato nel campo della cultura.